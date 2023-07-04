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Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина - РИА Новости, 04.07.2023
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05:21 04.07.2023 (обновлено: 05:22 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/diplomaty-1882043656.html
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина - РИА Новости, 04.07.2023
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина
Российские дипломаты посетили находящегося под стражей в США гражданина РФ Владимира Дунаева, сообщила заведующий консульским отделом посольства России в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T05:21
2023-07-04T05:22
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ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Российские дипломаты посетили находящегося под стражей в США гражданина РФ Владимира Дунаева, сообщила заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова. Как заявила Шумова, находящемуся под стражей россиянину тяжело, и он не получает необходимой помощи. "Есть проблемы со здоровьем. Особенно плохо со зрением, которое заметно ухудшилось за время нахождения в американских застенках. Читает с трудом. Испытывает частые сильные головные боли. При этом необходимой медицинской помощи не получает", - говорится в комментарии Шумовой в соцсети Facebook*. Как сказала высокопоставленный дипломат, Дунаеву грозит от 22 до 25 лет лишения свободы, но американские правоохранители предлагают ему сделку со следствием, в обмен на снижение срока до 11 или 14 лет. "Соотечественник виновным себя не считает. Подписывать соглашение с прокуратурой не намерен. Будет стоять до конца и бороться за справедливость", - подчеркнула Шумова. Она заявила, что дипломаты заверили Дунаева, что будут предпринимать усилия для защиты его прав. "Сегодня направили демарш в госдеп с требованием оказания ему квалифицированной медицинской помощи", - добавила она. Дунаева задержали в Южной Корее в 2021 году и экстрадировали в США, где обвинили по делу о кибермошенничестве. Американский минюст ранее сообщил, что Дунаева и других обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230704/presledovanie-1882039548.html
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
Дипломаты посетили экстрадированного в США россиянина

Посольство России в Вашингтоне: дипломаты побывали у экстрадированного в США россиянина

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Российские дипломаты посетили находящегося под стражей в США гражданина РФ Владимира Дунаева, сообщила заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Надежда Шумова.
Как заявила Шумова, находящемуся под стражей россиянину тяжело, и он не получает необходимой помощи.
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"Есть проблемы со здоровьем. Особенно плохо со зрением, которое заметно ухудшилось за время нахождения в американских застенках. Читает с трудом. Испытывает частые сильные головные боли. При этом необходимой медицинской помощи не получает", - говорится в комментарии Шумовой в соцсети Facebook*.
Как сказала высокопоставленный дипломат, Дунаеву грозит от 22 до 25 лет лишения свободы, но американские правоохранители предлагают ему сделку со следствием, в обмен на снижение срока до 11 или 14 лет. "Соотечественник виновным себя не считает. Подписывать соглашение с прокуратурой не намерен. Будет стоять до конца и бороться за справедливость", - подчеркнула Шумова.
Она заявила, что дипломаты заверили Дунаева, что будут предпринимать усилия для защиты его прав. "Сегодня направили демарш в госдеп с требованием оказания ему квалифицированной медицинской помощи", - добавила она.
Дунаева задержали в Южной Корее в 2021 году и экстрадировали в США, где обвинили по делу о кибермошенничестве.
Американский минюст ранее сообщил, что Дунаева и других обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot, которое заразило миллионы компьютеров по всему миру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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