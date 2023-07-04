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Строительство нового детского сада в Люберцах завершится к августу - РИА Новости, 04.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:33 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/detsad-1882174007.html
Строительство нового детского сада в Люберцах завершится к августу
Строительство нового детского сада в Люберцах завершится к августу - РИА Новости, 04.07.2023
Строительство нового детского сада в Люберцах завершится к августу
Строительство здания детского сада на 350 мест в микрорайоне Красная горка городского округа Люберцы завершат к августу текущего года, открыть дошкольное... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:33
2023-07-04T15:33
новости подмосковья
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Строительство здания детского сада на 350 мест в микрорайоне Красная горка городского округа Люберцы завершат к августу текущего года, открыть дошкольное учреждение планируют к началу учебного года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Как отмечается в сообщении, на объекте задействованы свыше 80 рабочих и пять единиц техники. На данный момент завершаются фасадные и кровельные работы. Рабочие продолжают монтаж системы водоснабжения и вентиляции, ведут отделку помещений, укладку напольной плитки, установку дверей. На прилегающей территории проводятся работы по благоустройству. Кроме того, на объект идет поставка мебели и оборудования. По данным пресс-службы, общая площадь детсада составляет более 4,8 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрены игровые, спальни, комнаты для обучающих занятий. Для всестороннего развития малышей обустроят музыкальный и физкультурный залы. Территорию детсада ждет благоустройство, здесь также разместят спортивные и прогулочные площадки. Строительство данного детсада ведется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).
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люберцы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Люберцы, Московская область (Подмосковье)

Строительство нового детского сада в Люберцах завершится к августу

© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Строительство здания детского сада на 350 мест в микрорайоне Красная горка городского округа Люберцы завершат к августу текущего года, открыть дошкольное учреждение планируют к началу учебного года, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Как отмечается в сообщении, на объекте задействованы свыше 80 рабочих и пять единиц техники. На данный момент завершаются фасадные и кровельные работы. Рабочие продолжают монтаж системы водоснабжения и вентиляции, ведут отделку помещений, укладку напольной плитки, установку дверей. На прилегающей территории проводятся работы по благоустройству. Кроме того, на объект идет поставка мебели и оборудования.
По данным пресс-службы, общая площадь детсада составляет более 4,8 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрены игровые, спальни, комнаты для обучающих занятий. Для всестороннего развития малышей обустроят музыкальный и физкультурный залы. Территорию детсада ждет благоустройство, здесь также разместят спортивные и прогулочные площадки.
Строительство данного детсада ведется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).
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