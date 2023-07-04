https://ria.ru/20230704/detsad-1882119473.html

Из детского сада в Калуге сбежали три ребенка

Из детского сада в Калуге сбежали три ребенка - РИА Новости, 04.07.2023

Из детского сада в Калуге сбежали три ребенка

Три ребенка сбежали из детского сада в Калуге через проем в заборе, правоохранители их ищут, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:56

2023-07-04T12:56

2023-07-04T12:56

происшествия

калуга

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РЯЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Три ребенка сбежали из детского сада в Калуге через проем в заборе, правоохранители их ищут, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура города Калуги организовала проверку по факту происшествия в детском саду "Радуга" в районе Московской площади. Предварительно установлено, что сегодня в 11.30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что из детского сада сбежали три ребёнка в возрасте 6 лет и 4 лет через имеющийся в заборе проем", - говорится в телеграм-канале прокуратуры. Отмечается, что на место выехал прокурор города Алексей Василенко. Правоохранительные органы "осуществляют патрулирование района с целью установления местонахождения детей".

https://ria.ru/20230703/podrostok-1882029251.html

калуга

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калуга