https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада - РИА Новости, 04.07.2023
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада
Троих детей, сбежавших из детсада в Калуге через проем в заборе, нашли, их жизни ничего не угрожает, сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:10
2023-07-04T13:10
2023-07-04T13:11
происшествия
калуга
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РЯЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Троих детей, сбежавших из детсада в Калуге через проем в заборе, нашли, их жизни ничего не угрожает, сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале. Ранее во вторник прокуратура информировала о проверке по факту происшествия в детском саду "Радуга" в районе Московской площади. Предварительно установлено, что в 11.30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что из детского сада сбежали три ребёнка в возрасте 6 лет и 4 лет через имеющийся в заборе проем. Правоохранительные органы патрулировали район с целью установления местонахождения детей. "Пропавшие дети найдены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает", - сообщила прокуратура.
https://ria.ru/20230703/tayga-1881842595.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калуга
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада
Троих детей, сбежавших из детсада в Калуге через проем в заборе, нашли