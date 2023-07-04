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В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада - РИА Новости, 04.07.2023
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13:10 04.07.2023 (обновлено: 13:11 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада - РИА Новости, 04.07.2023
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада
Троих детей, сбежавших из детсада в Калуге через проем в заборе, нашли, их жизни ничего не угрожает, сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:10
2023-07-04T13:11
происшествия
калуга
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РЯЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Троих детей, сбежавших из детсада в Калуге через проем в заборе, нашли, их жизни ничего не угрожает, сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале. Ранее во вторник прокуратура информировала о проверке по факту происшествия в детском саду "Радуга" в районе Московской площади. Предварительно установлено, что в 11.30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что из детского сада сбежали три ребёнка в возрасте 6 лет и 4 лет через имеющийся в заборе проем. Правоохранительные органы патрулировали район с целью установления местонахождения детей. "Пропавшие дети найдены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает", - сообщила прокуратура.
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происшествия, калуга
Происшествия, Калуга
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада

Троих детей, сбежавших из детсада в Калуге через проем в заборе, нашли

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Троих детей, сбежавших из детсада в Калуге через проем в заборе, нашли, их жизни ничего не угрожает, сообщила прокуратура региона в своем телеграм-канале.
Ранее во вторник прокуратура информировала о проверке по факту происшествия в детском саду "Радуга" в районе Московской площади. Предварительно установлено, что в 11.30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что из детского сада сбежали три ребёнка в возрасте 6 лет и 4 лет через имеющийся в заборе проем. Правоохранительные органы патрулировали район с целью установления местонахождения детей.
"Пропавшие дети найдены. Их жизни и здоровью ничто не угрожает", - сообщила прокуратура.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Пропавшие в кузбасской тайге подростки сбежали от тургруппы
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ПроисшествияКалуга
 
 
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