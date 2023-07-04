https://ria.ru/20230704/dennezavisimosti-1882264068.html

"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США

"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США - РИА Новости, 04.07.2023

"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США

Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило издание "Страна" в своем... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T23:19

2023-07-04T23:19

2023-07-04T23:36

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило издание "Страна" в своем телеграм-канале. "Родину-мать" подсветили в цвета американского и украинского флагов", — написало издание. День независимости Соединенных Штатов празднуется 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которая провозглашала независимость США от Великобритании.Памятник "Родина-мать" открыли в 1981-м. Высота скульптуры составляет 62 метра, общая высота с постаментом — 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч, в другой — щит с гербом СССР.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882219365.html

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