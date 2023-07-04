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"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США - РИА Новости, 04.07.2023
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23:19 04.07.2023 (обновлено: 23:36 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/dennezavisimosti-1882264068.html
"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США
"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США - РИА Новости, 04.07.2023
"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США
Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило издание "Страна" в своем... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:19
2023-07-04T23:36
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило издание "Страна" в своем телеграм-канале. "Родину-мать" подсветили в цвета американского и украинского флагов", — написало издание. День независимости Соединенных Штатов празднуется 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которая провозглашала независимость США от Великобритании.Памятник "Родина-мать" открыли в 1981-м. Высота скульптуры составляет 62 метра, общая высота с постаментом — 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч, в другой — щит с гербом СССР.
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в мире, сша, киев, великобритания
В мире, США, Киев, Великобритания
"Родину-мать" в Киеве подсветили в цвета флага США

"Родину-мать" в Киеве в День независимости США подсветили в цвета флагов двух стран

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Памятник "Родина-мать" в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь Дня независимости США, сообщило издание "Страна" в своем телеграм-канале.
"Родину-мать" подсветили в цвета американского и украинского флагов", — написало издание.
День независимости Соединенных Штатов празднуется 4 июля. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости, которая провозглашала независимость США от Великобритании.
Памятник "Родина-мать" открыли в 1981-м. Высота скульптуры составляет 62 метра, общая высота с постаментом — 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч, в другой — щит с гербом СССР.
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