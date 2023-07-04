https://ria.ru/20230704/bayden-1882219096.html
Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах
Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах - РИА Новости, 04.07.2023
Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах
Большинство американских избирателей не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:50
2023-07-04T17:50
2023-07-04T17:58
сша
джо байден
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d76d2a3a9a2f33d3b6849c10a9bba37.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Большинство американских избирателей не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Echelon Insights. Согласно таблицам, представленным на сайте специализирующейся на онлайн-исследованиях американской компании, 59% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотели бы они видеть Байдена в президентской гонке 2024 года. Лишь 28% респондентов признались, что желают видеть действующего президента США, участвующим в новых выборах. Опрос показал, что 55% американских избирателей не нравится работа Байдена на посту президента, 59% не одобряют его усилия по поддержке экономики и столько же - по миграционной политике. Международной политикой, которую осуществляет глава государства, недовольны 53% респондентов. Тем не менее, как выяснили социологи, если бы выборы президента США проходили в день опроса и конкурентом Байдена оказался бывший глава государства Дональд Трамп, то за действующего хозяина Белого дома проголосовало бы чуть больше избирателей - 45% против 44%. Опрос проводился с 26 по 29 июня, в нем приняли участие 1020 американских избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 3,9 процентного пункта.
https://ria.ru/20230627/kontrol-1880792692.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_c8d549e6b69c535c2b23b18780ab7220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах
Echelon Insights: 59 процентов американцев не хотят видеть Байдена в президентской гонке
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости.
Большинство американских избирателей не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Echelon Insights.
Согласно таблицам, представленным на сайте специализирующейся на онлайн-исследованиях американской компании, 59% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотели бы они видеть Байдена в президентской гонке 2024 года. Лишь 28% респондентов признались, что желают видеть действующего президента США, участвующим в новых выборах.
Опрос показал, что 55% американских избирателей не нравится работа Байдена на посту президента, 59% не одобряют его усилия по поддержке экономики и столько же - по миграционной политике. Международной политикой, которую осуществляет глава государства, недовольны 53% респондентов.
Тем не менее, как выяснили социологи, если бы выборы президента США проходили в день опроса и конкурентом Байдена оказался бывший глава государства Дональд Трамп
, то за действующего хозяина Белого дома проголосовало бы чуть больше избирателей - 45% против 44%.
Опрос проводился с 26 по 29 июня, в нем приняли участие 1020 американских избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 3,9 процентного пункта.
Трамп раскрыл, кто на самом деле контролирует Байдена