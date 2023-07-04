https://ria.ru/20230704/bayden-1882219096.html

Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах

Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах - РИА Новости, 04.07.2023

Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах

Большинство американских избирателей не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:50

2023-07-04T17:50

2023-07-04T17:58

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Большинство американских избирателей не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Echelon Insights. Согласно таблицам, представленным на сайте специализирующейся на онлайн-исследованиях американской компании, 59% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотели бы они видеть Байдена в президентской гонке 2024 года. Лишь 28% респондентов признались, что желают видеть действующего президента США, участвующим в новых выборах. Опрос показал, что 55% американских избирателей не нравится работа Байдена на посту президента, 59% не одобряют его усилия по поддержке экономики и столько же - по миграционной политике. Международной политикой, которую осуществляет глава государства, недовольны 53% респондентов. Тем не менее, как выяснили социологи, если бы выборы президента США проходили в день опроса и конкурентом Байдена оказался бывший глава государства Дональд Трамп, то за действующего хозяина Белого дома проголосовало бы чуть больше избирателей - 45% против 44%. Опрос проводился с 26 по 29 июня, в нем приняли участие 1020 американских избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 3,9 процентного пункта.

https://ria.ru/20230627/kontrol-1880792692.html

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сша, джо байден, дональд трамп, в мире