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Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах - РИА Новости, 04.07.2023
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17:50 04.07.2023 (обновлено: 17:58 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/bayden-1882219096.html
Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах
Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах - РИА Новости, 04.07.2023
Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах
Большинство американских избирателей не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:50
2023-07-04T17:58
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Большинство американских избирателей не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Echelon Insights. Согласно таблицам, представленным на сайте специализирующейся на онлайн-исследованиях американской компании, 59% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотели бы они видеть Байдена в президентской гонке 2024 года. Лишь 28% респондентов признались, что желают видеть действующего президента США, участвующим в новых выборах. Опрос показал, что 55% американских избирателей не нравится работа Байдена на посту президента, 59% не одобряют его усилия по поддержке экономики и столько же - по миграционной политике. Международной политикой, которую осуществляет глава государства, недовольны 53% респондентов. Тем не менее, как выяснили социологи, если бы выборы президента США проходили в день опроса и конкурентом Байдена оказался бывший глава государства Дональд Трамп, то за действующего хозяина Белого дома проголосовало бы чуть больше избирателей - 45% против 44%. Опрос проводился с 26 по 29 июня, в нем приняли участие 1020 американских избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 3,9 процентного пункта.
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сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Опрос: большинство американцев выступили против участия Байдена в выборах

Echelon Insights: 59 процентов американцев не хотят видеть Байдена в президентской гонке

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Большинство американских избирателей не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден участвовал в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Echelon Insights.
Согласно таблицам, представленным на сайте специализирующейся на онлайн-исследованиях американской компании, 59% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотели бы они видеть Байдена в президентской гонке 2024 года. Лишь 28% респондентов признались, что желают видеть действующего президента США, участвующим в новых выборах.
Опрос показал, что 55% американских избирателей не нравится работа Байдена на посту президента, 59% не одобряют его усилия по поддержке экономики и столько же - по миграционной политике. Международной политикой, которую осуществляет глава государства, недовольны 53% респондентов.
Тем не менее, как выяснили социологи, если бы выборы президента США проходили в день опроса и конкурентом Байдена оказался бывший глава государства Дональд Трамп, то за действующего хозяина Белого дома проголосовало бы чуть больше избирателей - 45% против 44%.
Опрос проводился с 26 по 29 июня, в нем приняли участие 1020 американских избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 3,9 процентного пункта.
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