https://ria.ru/20230704/bayden-1882064037.html

Байден обманул американских избирателей, заявил антиглобалист

Байден обманул американских избирателей, заявил антиглобалист - РИА Новости, 04.07.2023

Байден обманул американских избирателей, заявил антиглобалист

Президент США Джо Байден обманул американских избирателей, не выполнив свое обещание облегчить участь заключенных американских тюрем, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:38

2023-07-04T09:38

2023-07-04T09:38

в мире

сша

вашингтон (штат)

джо байден

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден обманул американских избирателей, не выполнив свое обещание облегчить участь заключенных американских тюрем, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". "Американцы, в принципе, очень доверчивые. Они вполне искренне хотели помочь тем людям, которые находились в застенках - условия содержания там не самые лучшие. И все хотели, чтобы Байден выиграл, потому что это же американская демократия - политик не может отказаться от своих обещаний и ничего не сделать. Но, как оказалось, может", - сказал Ионов. Как рассказал глава движения, во время предвыборной кампании Байдена он поверил, что тот окажет поддержку афроамериканцам, особенно сидящим в тюрьмах, и перевел на его избирательную кампанию больше тысячи долларов. На вопрос о том, не сожалеет ли он о таком решении, Ионов ответил: "К сожалению, сожалею".

https://ria.ru/20230704/aktivist-1882060416.html

https://ria.ru/20230704/ssha-1882061058.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)