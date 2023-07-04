https://ria.ru/20230704/bank-1882142563.html

Банк "Союз" переименован в Ингосстрах Банк

Банк "Союз" переименован в Ингосстрах Банк - РИА Новости, 04.07.2023

Банк "Союз" переименован в Ингосстрах Банк

Банк "Союз" переименован в Ингосстрах Банк, который еще активней интегрируется в экосистему Инго, которую развивает "Ингосстрах", говорится в сообщении банка. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:11

2023-07-04T15:11

2023-07-04T15:28

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Банк "Союз" переименован в Ингосстрах Банк, который еще активней интегрируется в экосистему Инго, которую развивает "Ингосстрах", говорится в сообщении банка.Банк "Союз" получил свое имя в 2003 году после присоединения к нему трёх банков: Автогазбанк, Сибрегионбанк и Народный банк сбережений и впервые с этого момента провёл переименование."Переименование банка позволит нам рассказать о себе более широкой аудитории. Что такое бренд "Ингосстрах"? Это 75 лет на рынке, это одна из наиболее финансово устойчивых организаций в России. И теперь, когда "Ингосстрах Банк" стал частью этого сильного бренда, мы сможем предоставлять выгодные предложения и максимально удобный сервис еще большему пулу клиентов", — отметил председатель правления банка Станислав Даныш.По словам директора департамента прямых инвестиций "Ингосстраха" Алексея Илющенко, "Ингосстрах" продолжает развивать финансовые активы всей группы "Инго"."У нас сильные компетенции, которые позволяют предоставлять клиентам услуги по самым разным направлениям: страхование, инвестиции, банковский сервис, здоровье и многое другое. Переименование банка – это логичный шаг для того, чтобы наши клиенты понимали, что под единым брендом "Ингосстраха" собраны различные предложения для максимально эффективного и выгодного взаимодействия", - сказал Илющенко.Банк уже является частью экосистемы Ингосстраха - Инго. В 2021 году была создана программа лояльности "Ингосстрах Бонус", банк "Союз" является ее оператором, банк активно выпускает карты "Ингосстрах Бонус" Digital. Продуктовые линейки выстроены, процессы налажены. И как раз завершающим этапом является ребрендинг: у клиента должна сложиться цельная картина взаимодействия с финансовой группой Ингосстраха. В группу входят, помимо страховщика, пенсионные и инвестиционные фонды, клиники и большое количество партнерских организаций. Банк же является одним из важных элементов общей инфраструктуры — экосистемы.Как считают в страховой компании, ребрендинг позволит банку привлечь более широкую аудиторию. Ожидается, что наибольший успех ребрендинг будет иметь на розничном направлении бизнеса компании.

https://ria.ru/20230607/strakhovanie-1876771616.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ингосстрах, банки, новости компаний - экономика, экономика