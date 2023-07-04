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ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 04.07.2023 (обновлено: 09:23 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/aviatsiya-1882043032.html
ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом
ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 04.07.2023
ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом
Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T05:04
2023-07-04T09:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Центр" Александр Савчук."Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Центр", применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ", — отметил он.Кроме того, штурмовая и армейская авиация ВКС нанесла ракетные удары по районам сосредоточения войск и орудий противника.Также за минувшие сутки на этом направлении экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ, применив термобарический снаряд.&quot;В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества вскрыто перемещение 21-й, 63-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ&quot;, — добавил Савчук.В результате работы артиллерии группировки "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230703/artilleriya-1881967434.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: ВКС России поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Центр" Александр Савчук.
"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Центр", применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ", — отметил он.
Кроме того, штурмовая и армейская авиация ВКС нанесла ракетные удары по районам сосредоточения войск и орудий противника.
Также за минувшие сутки на этом направлении экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ, применив термобарический снаряд.
«

"В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества вскрыто перемещение 21-й, 63-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — добавил Савчук.

В результате работы артиллерии группировки "Центр" противник понес значительные потери в живой силе и технике, заключил собеседник агентства.
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3 июля, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34Безопасность
 
 
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