Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 04.07.2023 (обновлено: 08:12 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ataka-1882052696.html
Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области
Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области - РИА Новости, 04.07.2023
Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области
Попытка атаки украинских беспилотников совершена во вторник в Новой Москве и Подмосковье, атаки отражены силами ПВО, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:05
2023-07-04T08:12
происшествия
москва
новая москва
сергей собянин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535701_0:182:2904:1816_1920x0_80_0_0_3866ce0f390a6945646daba409f4cc07.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Попытка атаки украинских беспилотников совершена во вторник в Новой Москве и Подмосковье, атаки отражены силами ПВО, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - отметил Собянин."Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - написал Собянин."В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются", - добавил Собянин.Во вторник представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один - в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внуково сообщили о введенных в этой авиагавани ограничениях по приему и выпуску воздушных судов. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.
https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html
москва
новая москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34aedc744e4c791e7d1a00d11149af81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, новая москва, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области

Собянин: ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников в Новой Москве и Московской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Попытка атаки украинских беспилотников совершена во вторник в Новой Москве и Подмосковье, атаки отражены силами ПВО, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - отметил Собянин.
"Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - написал Собянин.
"В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются", - добавил Собянин.
Во вторник представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один - в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внуково сообщили о введенных в этой авиагавани ограничениях по приему и выпуску воздушных судов. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
3 июля, 16:21
 
ПроисшествияМоскваНовая МоскваСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала