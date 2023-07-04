https://ria.ru/20230704/ataka-1882052696.html

Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области

Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области - РИА Новости, 04.07.2023

Собянин рассказал об атаке дронов в Новой Москве и Московской области

Попытка атаки украинских беспилотников совершена во вторник в Новой Москве и Подмосковье, атаки отражены силами ПВО, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:05

2023-07-04T08:05

2023-07-04T08:12

происшествия

москва

новая москва

сергей собянин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Попытка атаки украинских беспилотников совершена во вторник в Новой Москве и Подмосковье, атаки отражены силами ПВО, заявил в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - отметил Собянин."Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - написал Собянин."В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются", - добавил Собянин.Во вторник представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что два беспилотника сбиты в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один - в районе подмосковной Кубинки. Позднее Росавиация и аэропорт Внуково сообщили о введенных в этой авиагавани ограничениях по приему и выпуску воздушных судов. Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.

https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html

москва

новая москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

происшествия, москва, новая москва, сергей собянин, московская область (подмосковье)