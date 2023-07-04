https://ria.ru/20230704/argentina-1882055488.html

Журналист из Аргентины призвал брать пример с жителей Донбасса

Журналист из Аргентины призвал брать пример с жителей Донбасса - РИА Новости, 04.07.2023

Журналист из Аргентины призвал брать пример с жителей Донбасса

Люди на Донбассе борются за свое будущее, полностью осознавая необходимость этого и важность исторического момента, в котором они живут, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:34

2023-07-04T08:34

2023-07-04T08:34

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луганск

аргентина

нато

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл - РИА Новости. Люди на Донбассе борются за свое будущее, полностью осознавая необходимость этого и важность исторического момента, в котором они живут, сказал РИА Новости аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо. Он, в отличие от большинства иностранных корреспондентов, поехал освещать конфликт на Украине не в Киев, а в Луганск. За несколько недель Сальгадо снял мини-сериал из шести частей, получивший название "Танго свободы в Луганске" (Tango de libertad en Lugansk). Это свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года. "Люди там (на Донбассе) понимают этот исторический момент. Их деды сражались против нацистов, и теперь нацисты их снова атакуют. Они понимают, что даже если они умрут, это то, что они должны были сделать - защищать то, что есть", - говорит Сальгадо. В одной из серий фильма Сальгадо рассказывает о филармоническом оркестре Луганска. В нем остались лишь женщины и старики. Они выступают под бомбежками, ездят в различные города, на передовую, чтобы поддержать людей. "Они чувствуют ответственность, как будто бы они были солдатами", - отметил журналист. Директор филармонии Вера Геций рассказывает, как однажды в здание филармонии пришли люди послушать музыку. Но это были не расслабленные зрители, они сидели напряженные, в любой момент, в случае бомбежки, готовые сорваться со своих мест. Первые полчаса музыка как будто не доходила до зрителей. А затем музыканты решили исполнить простую мелодию - "Пусть всегда будет солнце". "И этот каменный зал… начал плакать, они кричали, требовали снова и снова играть эту песню, зал плакал… люди начали обниматься, радоваться, жить… Они друг друга начали видеть, общаться между собой, слышать музыку", - рассказывает Геций. Но уже артисты, пережив все эмоции зала, не видели нот и не могли продолжать играть. "На сцену вышла художественный руководитель оркестра и прокричала залу: "Люди, у нас есть дети, у нас будет будущее!" - сказала Геций. Для Сальгадо этот рассказ - свидетельство того, как люди продолжают бороться за свое будущее, за то, чтобы было солнце. В Луганске он познакомился с поэтом Еленой Заславской, ее единственный сын - тоже поэт, и он находится на фронте. "В фильме она предстает очень опечаленной, но в то же время гордой: "Это мой единственный сын, но он там, где должен быть", - говорит журналист. По словам Сальгадо, многие аргентинцы вряд ли поймут фразу, которую он часто слышал на Донбассе, - "у нас есть дети, мы должны сделать это для будущего поколения". "Здесь это трудно понять, здесь, у нас, часть нашей территории (Мальвинские (Фолклендские) острова- ред) оккупирована британцами, и в то же время есть аргентинские солдаты, которые сражаются на стороне НАТО и Украины. Я жестко критикую такое. У нас нет сознательности, понимания. А там - другая историческая концепция", - отметил Сальгадо. Между Аргентиной и Великобританией существует давний спор в отношении суверенитета над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.

https://ria.ru/20230704/vpechatlenie-1882049568.html

https://ria.ru/20230704/slova-1882034608.html

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луганск

аргентина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, луганск, аргентина, нато