https://ria.ru/20230704/antirossiya-1882088183.html

Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин

Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2023

Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин

Долгое время у границ России из Украины создавалась "Анти-россия", чтобы сдержать развитие РФ, в ней потакали неонацистской идеологии, заявил российский... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:39

2023-07-04T11:39

2023-07-04T11:44

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_b0d6d68a58239dd2aa73b1cd1408cd20.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Долгое время у границ России из Украины создавалась "Анти-россия", чтобы сдержать развитие РФ, в ней потакали неонацистской идеологии, заявил российский президент Владимир Путин. "Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства - "Анти-россии". Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны", - сказал Путин в ходе саммита совета глав государств ШОС.

https://ria.ru/20230704/putin-1882084617.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, шос