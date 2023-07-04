https://ria.ru/20230704/antirossiya-1882088183.html
Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин
Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2023
Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин
Долгое время у границ России из Украины создавалась "Анти-россия", чтобы сдержать развитие РФ, в ней потакали неонацистской идеологии, заявил российский... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:39
2023-07-04T11:39
2023-07-04T11:44
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Долгое время у границ России из Украины создавалась "Анти-россия", чтобы сдержать развитие РФ, в ней потакали неонацистской идеологии, заявил российский президент Владимир Путин. "Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства - "Анти-россии". Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны", - сказал Путин в ходе саммита совета глав государств ШОС.
https://ria.ru/20230704/putin-1882084617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, шос
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, ШОС
Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин
Путин: из Украины долгое время создавали "Анти-россию", потакающую неонацистам