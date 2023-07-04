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Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2023
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11:39 04.07.2023 (обновлено: 11:44 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/antirossiya-1882088183.html
Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин
Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2023
Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин
Долгое время у границ России из Украины создавалась "Анти-россия", чтобы сдержать развитие РФ, в ней потакали неонацистской идеологии, заявил российский... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:39
2023-07-04T11:44
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
шос
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Долгое время у границ России из Украины создавалась "Анти-россия", чтобы сдержать развитие РФ, в ней потакали неонацистской идеологии, заявил российский президент Владимир Путин. "Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства - "Анти-россии". Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны", - сказал Путин в ходе саммита совета глав государств ШОС.
https://ria.ru/20230704/putin-1882084617.html
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украина
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, шос
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, ШОС
Из Украины долгое время создавали "Анти-россию", заявил Путин

Путин: из Украины долгое время создавали "Анти-россию", потакающую неонацистам

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Росси Владимир Путин
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Росси Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Долгое время у границ России из Украины создавалась "Анти-россия", чтобы сдержать развитие РФ, в ней потакали неонацистской идеологии, заявил российский президент Владимир Путин.
"Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства - "Анти-россии". Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны", - сказал Путин в ходе саммита совета глав государств ШОС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Путин заявил о геополитических противоречиях в мире
Вчера, 11:28
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинШОС
 
 
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