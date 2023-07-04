https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882049285.html

Антиглобалист Ионов объяснил, почему США назначили за него крупную награду

Антиглобалист Ионов объяснил, почему США назначили за него крупную награду - РИА Новости, 04.07.2023

Антиглобалист Ионов объяснил, почему США назначили за него крупную награду

США назначили вознаграждение за информацию о руководителе Российского антиглобалистского движения Александре Ионове, поскольку не смогли добиться обвинительных... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:25

2023-07-04T07:25

2023-07-04T12:02

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США назначили вознаграждение за информацию о руководителе Российского антиглобалистского движения Александре Ионове, поскольку не смогли добиться обвинительных показаний от американских партнеров движения, заявил сам Ионов в интервью РИА Новости. "Никто из тех, кто сегодня находится в этом уголовном преследовании, не дал обвинительных показаний в отношении меня. Как раз поэтому они и воспользовались инструментарием с десятью миллионами", — сказал собеседник агентства.По его словам, обвинения направлены на разрыв связей движения с партнерами в США и других странах мира. "На самом деле это просто попытка найти зацепку, в результате которой можно было разрушить всю работу, чтобы я стал токсичным для коллег за рубежом, чтобы там испугались со мной взаимодействовать, общаться, приглашать на интервью, конференции. Это задача, которую они сегодня пытаются решить", — заявил антиглобалист. Как утверждает Минюст США, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для ведения кампаний по влиянию, которые контролировали сотрудники ФСБ. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида". Затем они обсуждали и президентские выборы в США, полагает Минюст.Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, Минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела.За информацию о местонахождении Ионова США объявили награду в размере до десяти миллионов долларов.

https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882050650.html

https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882047609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша