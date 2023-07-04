https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882049285.html
Антиглобалист Ионов объяснил, почему США назначили за него крупную награду
Антиглобалист Ионов объяснил, почему США назначили за него крупную награду - РИА Новости, 04.07.2023
Антиглобалист Ионов объяснил, почему США назначили за него крупную награду
США назначили вознаграждение за информацию о руководителе Российского антиглобалистского движения Александре Ионове, поскольку не смогли добиться обвинительных... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:25
2023-07-04T07:25
2023-07-04T12:02
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США назначили вознаграждение за информацию о руководителе Российского антиглобалистского движения Александре Ионове, поскольку не смогли добиться обвинительных показаний от американских партнеров движения, заявил сам Ионов в интервью РИА Новости. "Никто из тех, кто сегодня находится в этом уголовном преследовании, не дал обвинительных показаний в отношении меня. Как раз поэтому они и воспользовались инструментарием с десятью миллионами", — сказал собеседник агентства.По его словам, обвинения направлены на разрыв связей движения с партнерами в США и других странах мира. "На самом деле это просто попытка найти зацепку, в результате которой можно было разрушить всю работу, чтобы я стал токсичным для коллег за рубежом, чтобы там испугались со мной взаимодействовать, общаться, приглашать на интервью, конференции. Это задача, которую они сегодня пытаются решить", — заявил антиглобалист. Как утверждает Минюст США, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для ведения кампаний по влиянию, которые контролировали сотрудники ФСБ. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида". Затем они обсуждали и президентские выборы в США, полагает Минюст.Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, Минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела.За информацию о местонахождении Ионова США объявили награду в размере до десяти миллионов долларов.
https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882050650.html
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РИА Новости
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в мире, сша
Антиглобалист Ионов объяснил, почему США назначили за него крупную награду
Антиглобалист Ионов: США объявили награду за информацию из-за отсутствия доказательств
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. США назначили вознаграждение за информацию о руководителе Российского антиглобалистского движения Александре Ионове, поскольку не смогли добиться обвинительных показаний от американских партнеров движения, заявил сам Ионов в интервью РИА Новости.
«
"Никто из тех, кто сегодня находится в этом уголовном преследовании, не дал обвинительных показаний в отношении меня. Как раз поэтому они и воспользовались инструментарием с десятью миллионами", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обвинения направлены на разрыв связей движения с партнерами в США
и других странах мира.
«
"На самом деле это просто попытка найти зацепку, в результате которой можно было разрушить всю работу, чтобы я стал токсичным для коллег за рубежом, чтобы там испугались со мной взаимодействовать, общаться, приглашать на интервью, конференции. Это задача, которую они сегодня пытаются решить", — заявил антиглобалист.
Антиглобалист Ионов заявил, что выиграет суд у властей США
Как утверждает Минюст США, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для ведения кампаний по влиянию, которые контролировали сотрудники ФСБ
. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида".
Затем они обсуждали и президентские выборы в США, полагает Минюст.
Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, Минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела.
За информацию о местонахождении Ионова США объявили награду в размере до десяти миллионов долларов.
Антиглобалист обвинил США в нарушении собственной конституции