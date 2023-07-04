https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882041201.html

Антиглобалист Ионов не может нанять в США адвоката для защиты прав

Антиглобалист Ионов не может нанять в США адвоката для защиты прав - РИА Новости, 04.07.2023

Антиглобалист Ионов не может нанять в США адвоката для защиты прав

Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T03:56

2023-07-04T03:56

2023-07-04T04:01

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россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, как и, например, в свое время за главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, заявил РИА Новости, что "демократичное" американское законодательство не позволяет ему нанять себе адвоката в этой стране, чтобы защитить свои права и доказать невиновность. "Они же даже в самих Соединенных Штатах лишили права меня иметь адвоката. Я не могу заплатить адвокату за услуги, потому что я еще и под санкциями. Соответственно, если он примет деньги от меня, его закроют - либо в тюрьму, либо еще куда-то. То есть они полностью пытаются отрезать мою возможность защищать свои права", - рассказал общественник в интервью агентству. США в июле 2022 года обвинили Ионова в заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей, а также объявили награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение. Американский Минюст утверждает, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". Россия ранее в ответ на обвинения в якобы вмешательстве в дела США не раз называла их голословными и бездоказательными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221202/assanzh-1836002003.html

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в мире, сша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)