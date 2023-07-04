https://ria.ru/20230704/aleksandrovka-1882185951.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023

Мирная жительница пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:11

2023-07-04T16:11

2023-07-04T16:13

в мире

донецк

донецкая народная республика

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина получила ранение женщина 1997 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух обстрелах Александровки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

https://ria.ru/20230626/donetsk-1880519699.html

https://ria.ru/20230704/obstrel-1882172225.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк