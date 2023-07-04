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Мирная жительница пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
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16:11 04.07.2023 (обновлено: 16:13 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/aleksandrovka-1882185951.html
Мирная жительница пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
Мирная жительница пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:11
2023-07-04T16:13
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина получила ранение женщина 1997 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух обстрелах Александровки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230626/donetsk-1880519699.html
https://ria.ru/20230704/obstrel-1882172225.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Мирная жительница пострадала при обстреле Александровки со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ранена мирная жительница при обстреле Александровки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкола, разрушенная в результате боевых действий в селе Александровка Херсонской области
Школа, разрушенная в результате боевых действий в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Школа, разрушенная в результате боевых действий в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Ленина получила ранение женщина 1997 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку
26 июня, 16:23
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух обстрелах Александровки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Число пострадавших при обстреле Васильевки со стороны ВСУ выросло
Вчера, 15:26
 
В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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