Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену
Активист Ионов рассказал, что его перевод на кампанию Байдена не вызвал вопросов в США
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден в Сан-Франциско
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, против которого США ввели санкции, рассказал РИА Новости, что переводил деньги на избирательную кампанию Джо Байдена, но этот платеж у правоохранительных органов США вопросов не вызывает.
Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы".
"Самая-то хохма в чем заключается. Когда была кампания Байдена, мы поверили в то, что он окажет поддержку афроамериканцам, особенно тем, которые сидят в тюрьмах. И я реально в это поверил, перевел в его избирательную кампанию около 1100 долларов", - сказал в интервью РИА Новости Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов.
При этом, по его словам, денежный перевод на кампанию Байдена в обвинительном заключении на фигурирует.
"Я не видел в своем эндайтменте что-то про господина Байдена или кого-то из его штаба. Что-то они об этом не пишут, а у меня есть и транзакция, в базе легко проверить", - отметил собеседник агентства.