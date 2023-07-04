https://ria.ru/20230704/aktivist-1882060416.html

Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену

Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену - РИА Новости, 04.07.2023

Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену

Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, против которого США ввели санкции, рассказал РИА Новости, что переводил деньги на избирательную... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:10

2023-07-04T09:10

2023-07-04T09:15

в мире

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джо байден

фсб

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, против которого США ввели санкции, рассказал РИА Новости, что переводил деньги на избирательную кампанию Джо Байдена, но этот платеж у правоохранительных органов США вопросов не вызывает. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы". "Самая-то хохма в чем заключается. Когда была кампания Байдена, мы поверили в то, что он окажет поддержку афроамериканцам, особенно тем, которые сидят в тюрьмах. И я реально в это поверил, перевел в его избирательную кампанию около 1100 долларов", - сказал в интервью РИА Новости Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов. При этом, по его словам, денежный перевод на кампанию Байдена в обвинительном заключении на фигурирует. "Я не видел в своем эндайтменте что-то про господина Байдена или кого-то из его штаба. Что-то они об этом не пишут, а у меня есть и транзакция, в базе легко проверить", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882045750.html

https://ria.ru/20230704/ssha-1882051204.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, фсб