Рейтинг@Mail.ru
Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 04.07.2023 (обновлено: 09:15 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/aktivist-1882060416.html
Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену
Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену - РИА Новости, 04.07.2023
Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену
Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, против которого США ввели санкции, рассказал РИА Новости, что переводил деньги на избирательную... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:10
2023-07-04T09:15
в мире
сша
вашингтон (штат)
джо байден
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d76d2a3a9a2f33d3b6849c10a9bba37.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, против которого США ввели санкции, рассказал РИА Новости, что переводил деньги на избирательную кампанию Джо Байдена, но этот платеж у правоохранительных органов США вопросов не вызывает. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы". "Самая-то хохма в чем заключается. Когда была кампания Байдена, мы поверили в то, что он окажет поддержку афроамериканцам, особенно тем, которые сидят в тюрьмах. И я реально в это поверил, перевел в его избирательную кампанию около 1100 долларов", - сказал в интервью РИА Новости Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов. При этом, по его словам, денежный перевод на кампанию Байдена в обвинительном заключении на фигурирует. "Я не видел в своем эндайтменте что-то про господина Байдена или кого-то из его штаба. Что-то они об этом не пишут, а у меня есть и транзакция, в базе легко проверить", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230704/antiglobalist-1882045750.html
https://ria.ru/20230704/ssha-1882051204.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879654291_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_c8d549e6b69c535c2b23b18780ab7220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, фсб
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, ФСБ
Антиглобалист из списка санкций США рассказал, как перевел деньги Байдену

Активист Ионов рассказал, что его перевод на кампанию Байдена не вызвал вопросов в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден в Сан-Франциско
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, против которого США ввели санкции, рассказал РИА Новости, что переводил деньги на избирательную кампанию Джо Байдена, но этот платеж у правоохранительных органов США вопросов не вызывает.
Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы".
Митинг в США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Антиглобалист рассказал об активистах, настроенных против вмешательства США
Вчера, 06:17
"Самая-то хохма в чем заключается. Когда была кампания Байдена, мы поверили в то, что он окажет поддержку афроамериканцам, особенно тем, которые сидят в тюрьмах. И я реально в это поверил, перевел в его избирательную кампанию около 1100 долларов", - сказал в интервью РИА Новости Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов.
При этом, по его словам, денежный перевод на кампанию Байдена в обвинительном заключении на фигурирует.
"Я не видел в своем эндайтменте что-то про господина Байдена или кого-то из его штаба. Что-то они об этом не пишут, а у меня есть и транзакция, в базе легко проверить", - отметил собеседник агентства.
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Антиглобалист заявил, что за пост в соцсети США могут завести дело
Вчера, 07:47
 
В миреСШАВашингтон (штат)Джо БайденФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала