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Аграрии Приморья в 2023 году планируют собрать 507 тысяч тонн сои - РИА Новости, 04.07.2023
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04:19 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/agrarii-1882042558.html
Аграрии Приморья в 2023 году планируют собрать 507 тысяч тонн сои
Аграрии Приморья в 2023 году планируют собрать 507 тысяч тонн сои - РИА Новости, 04.07.2023
Аграрии Приморья в 2023 году планируют собрать 507 тысяч тонн сои
Сельхозпроизводители Приморья выполнили план по посеву сои на 100%, урожай ожидается на уровне 507 тысяч тонн, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T04:19
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экономика
китай
атр
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья выполнили план по посеву сои на 100%, урожай ожидается на уровне 507 тысяч тонн, сообщает правительство региона. "Сельхозпроизводители планируют собрать почти 507 тысяч тонн этой главной экспортной культуры", – приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца. В этом сезоне аграрии посеяли 304,9 тысячи гектаров сои, что аналогично показателю прошлого года. План выполнен на 100%. Больше всего этой культуры посеяли в Хорольском муниципальном округе – 42 тысячи гектаров. В регионе для сельхозпроизводителей работают ряд мер поддержки. По словам главы Приморья Олега Кожемяко, их число будет расти - это возможность для аграриев развивать свое дело и получать дополнительную прибыль. Ранее власти региона сообщали, что с начала 2023 года экспорт сои и соевого масла из Приморья в страны АТР составил почти 110 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Приморье занимает четвертую позицию в рейтинге российских субъектов-экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. Соя является основной экспортной культурой Приморья и одним из основных объектов приморского экспорта в Китай. С 2016 по 2022 годы ее поставки в КНР увеличились в 8 раз - до 456,8 тысячи тонн.
https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html
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экономика, китай, атр, олег кожемяко, приморский край
Экономика, Китай, АТР, Олег Кожемяко, Приморский край
Аграрии Приморья в 2023 году планируют собрать 507 тысяч тонн сои

Правительство Приморья: аграрии региона в 2023 году планируют собрать 507 тысяч тонн сои

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкКомбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Комбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья выполнили план по посеву сои на 100%, урожай ожидается на уровне 507 тысяч тонн, сообщает правительство региона.
«
"Сельхозпроизводители планируют собрать почти 507 тысяч тонн этой главной экспортной культуры", – приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.
В этом сезоне аграрии посеяли 304,9 тысячи гектаров сои, что аналогично показателю прошлого года. План выполнен на 100%. Больше всего этой культуры посеяли в Хорольском муниципальном округе – 42 тысячи гектаров.
В регионе для сельхозпроизводителей работают ряд мер поддержки. По словам главы Приморья Олега Кожемяко, их число будет расти - это возможность для аграриев развивать свое дело и получать дополнительную прибыль.
Ранее власти региона сообщали, что с начала 2023 года экспорт сои и соевого масла из Приморья в страны АТР составил почти 110 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Приморье занимает четвертую позицию в рейтинге российских субъектов-экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. Соя является основной экспортной культурой Приморья и одним из основных объектов приморского экспорта в Китай. С 2016 по 2022 годы ее поставки в КНР увеличились в 8 раз - до 456,8 тысячи тонн.
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ЭкономикаКитайАТРОлег КожемякоПриморский край
 
 
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