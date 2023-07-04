Аграрии Приморья в 2023 году планируют собрать 507 тысяч тонн сои
Правительство Приморья: аграрии региона в 2023 году планируют собрать 507 тысяч тонн сои
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкКомбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья выполнили план по посеву сои на 100%, урожай ожидается на уровне 507 тысяч тонн, сообщает правительство региона.
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"Сельхозпроизводители планируют собрать почти 507 тысяч тонн этой главной экспортной культуры", – приводятся слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.
В этом сезоне аграрии посеяли 304,9 тысячи гектаров сои, что аналогично показателю прошлого года. План выполнен на 100%. Больше всего этой культуры посеяли в Хорольском муниципальном округе – 42 тысячи гектаров.
В регионе для сельхозпроизводителей работают ряд мер поддержки. По словам главы Приморья Олега Кожемяко, их число будет расти - это возможность для аграриев развивать свое дело и получать дополнительную прибыль.
Ранее власти региона сообщали, что с начала 2023 года экспорт сои и соевого масла из Приморья в страны АТР составил почти 110 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Приморье занимает четвертую позицию в рейтинге российских субъектов-экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. Соя является основной экспортной культурой Приморья и одним из основных объектов приморского экспорта в Китай. С 2016 по 2022 годы ее поставки в КНР увеличились в 8 раз - до 456,8 тысячи тонн.