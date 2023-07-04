https://ria.ru/20230704/afganistan-1882129326.html
ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства
ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства - РИА Новости, 04.07.2023
ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства
Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за становление Афганистана в качестве независимого государства, говорится в Нью-Делийской декларации,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:20
2023-07-04T13:20
2023-07-04T13:22
в мире
афганистан
шос
захват власти в афганистане талибами
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за становление Афганистана в качестве независимого государства, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС."Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", - отмечается в декларации.Государства-члены также "считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества"."Государства-члены, подчеркивая значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнего гостеприимства и эффективной помощи афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину. Государства-члены, с учетом складывающейся гуманитарной ситуации в Афганистане, выступили за продолжение усилий по оказанию помощи афганскому народу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230428/afganistan-1868339900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, шос
В мире, Афганистан, ШОС, Захват власти в Афганистане талибами
ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства
Страны ШОС в декларации выступили за становление Афганистана как независимого государства
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за становление Афганистана в качестве независимого государства, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС.
"Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", - отмечается в декларации.
Государства-члены также "считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества".
"Государства-члены, подчеркивая значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнего гостеприимства и эффективной помощи афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину. Государства-члены, с учетом складывающейся гуманитарной ситуации в Афганистане, выступили за продолжение усилий по оказанию помощи афганскому народу", - говорится в документе.
Обстановка в Центральной Азии имеет предпосылки к обострению, заявил Шойгу