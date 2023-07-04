https://ria.ru/20230704/afganistan-1882129326.html

ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства

ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства - РИА Новости, 04.07.2023

ШОС поддержала становление Афганистана как независимого государства

Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за становление Афганистана в качестве независимого государства, говорится в Нью-Делийской декларации,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:20

2023-07-04T13:20

2023-07-04T13:22

в мире

афганистан

шос

захват власти в афганистане талибами

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за становление Афганистана в качестве независимого государства, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС."Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков", - отмечается в декларации.Государства-члены также "считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества"."Государства-члены, подчеркивая значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнего гостеприимства и эффективной помощи афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину. Государства-члены, с учетом складывающейся гуманитарной ситуации в Афганистане, выступили за продолжение усилий по оказанию помощи афганскому народу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230428/afganistan-1868339900.html

афганистан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, шос