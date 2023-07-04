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Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС, заявил Моди - РИА Новости, 04.07.2023
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11:06 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/afganistan-1882079943.html
Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС, заявил Моди
Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС, заявил Моди - РИА Новости, 04.07.2023
Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС, заявил Моди
Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:06
2023-07-04T11:06
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита глав государств ШОС. "Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности всех наших народов. Большинство стран ШОС разделяют озабоченность и ожидания Индии относительно Афганистана. Мы должны предпринять совместные усилия для того, чтобы помочь народу Афганистана", - заявил премьер. Моди отметил, что ШОС должна работать на благо афганцев и оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. "Важно, чтобы земля Афганистана не использовалась для распространения беспорядков в соседних странах или пропаганды экстремистских идеологий", - добавил он.
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в мире, афганистан, индия, нарендра моди, шос
В мире, Афганистан, Индия, Нарендра Моди, ШОС
Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС, заявил Моди

Премьер Индии Моди: ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита глав государств ШОС.
"Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности всех наших народов. Большинство стран ШОС разделяют озабоченность и ожидания Индии относительно Афганистана. Мы должны предпринять совместные усилия для того, чтобы помочь народу Афганистана", - заявил премьер.
Моди отметил, что ШОС должна работать на благо афганцев и оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана.
"Важно, чтобы земля Афганистана не использовалась для распространения беспорядков в соседних странах или пропаганды экстремистских идеологий", - добавил он.
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В миреАфганистанИндияНарендра МодиШОС
 
 
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