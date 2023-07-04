https://ria.ru/20230704/afganistan-1882079943.html

Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС, заявил Моди

Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС, заявил Моди - РИА Новости, 04.07.2023

Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран ШОС, заявил Моди

Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:06

2023-07-04T11:06

2023-07-04T11:06

в мире

афганистан

индия

нарендра моди

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762423541_0:164:2681:1672_1920x0_80_0_0_5de12fffeec9eb9defadb7a10ec69968.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита глав государств ШОС. "Ситуация в Афганистане сказывается на безопасности всех наших народов. Большинство стран ШОС разделяют озабоченность и ожидания Индии относительно Афганистана. Мы должны предпринять совместные усилия для того, чтобы помочь народу Афганистана", - заявил премьер. Моди отметил, что ШОС должна работать на благо афганцев и оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. "Важно, чтобы земля Афганистана не использовалась для распространения беспорядков в соседних странах или пропаганды экстремистских идеологий", - добавил он.

https://ria.ru/20230530/azarov-1874972522.html

афганистан

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, индия, нарендра моди, шос