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Решетников рассказал о развитии Абхазии - РИА Новости, 04.07.2023
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20:31 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/abkhaziya-1882248436.html
Решетников рассказал о развитии Абхазии
Решетников рассказал о развитии Абхазии - РИА Новости, 04.07.2023
Решетников рассказал о развитии Абхазии
Россия проводит целенаправленную политику для развития Абхазии, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам встречи с... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:31
2023-07-04T20:31
абхазия
россия
максим решетников
аслан бжания
тбилиси
экономика
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СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. Россия проводит целенаправленную политику для развития Абхазии, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам встречи с президентом республики Асланом Бжанией. Решетников прибыл во вторник в Абхазию с рабочим визитом. Он посетил объекты, строящиеся в рамках инвестпрограммы. "Для Владимира Владимировича (Путина - ред.) и для правительства Российской Федерации вопросы развития Абхазии - это вопросы, которые постоянно находятся на повестке, на контроле. Это целенаправленная политика, которая проводится в последние годы", - сказал он. По словам Решетникова, первоочередными целями реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии являются улучшение условий жизни населения республики (строительство объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры) и создание качественного отдыха для российских туристов. "Поэтому крайне важно, чтобы здесь было стабильное энергоснабжение, а мы знаем, что здесь проблемы есть. Также очень важно, чтобы были нормальные очистные сооружения и так далее. Это комплекс мероприятий, которые реализует и строит республика при поддержке федерального бюджета", - подчеркнул министр. Максим Решетников также отметил, что экономика республики растет и на сегодняшний момент 58 процентов бюджета обеспечивается Абхазией самостоятельно. Оставшиеся 42 процента - субсидиями из бюджета России. Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4,05 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230701/putin-1881625984.html
https://ria.ru/20230618/abkhaziya-1878973775.html
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абхазия, россия, максим решетников, аслан бжания, тбилиси, экономика
Абхазия, Россия, Максим Решетников, Аслан Бжания, Тбилиси, Экономика
Решетников рассказал о развитии Абхазии

Глава МЭР Решетников: Россия проводит целенаправленную политику для развития Абхазии

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. Россия проводит целенаправленную политику для развития Абхазии, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам встречи с президентом республики Асланом Бжанией.
Решетников прибыл во вторник в Абхазию с рабочим визитом. Он посетил объекты, строящиеся в рамках инвестпрограммы.
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"Для Владимира Владимировича (Путина - ред.) и для правительства Российской Федерации вопросы развития Абхазии - это вопросы, которые постоянно находятся на повестке, на контроле. Это целенаправленная политика, которая проводится в последние годы", - сказал он.
По словам Решетникова, первоочередными целями реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии являются улучшение условий жизни населения республики (строительство объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры) и создание качественного отдыха для российских туристов. "Поэтому крайне важно, чтобы здесь было стабильное энергоснабжение, а мы знаем, что здесь проблемы есть. Также очень важно, чтобы были нормальные очистные сооружения и так далее. Это комплекс мероприятий, которые реализует и строит республика при поддержке федерального бюджета", - подчеркнул министр.
Максим Решетников также отметил, что экономика республики растет и на сегодняшний момент 58 процентов бюджета обеспечивается Абхазией самостоятельно. Оставшиеся 42 процента - субсидиями из бюджета России.
Россия после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4,05 миллиарда рублей.
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АбхазияРоссияМаксим РешетниковАслан БжанияТбилисиЭкономика
 
 
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