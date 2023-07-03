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Умер продюсер Лоуренс Турман

Умер продюсер Лоуренс Турман - РИА Новости, 03.07.2023

Умер продюсер Лоуренс Турман

В 96 лет умер Лоуренс Турман, пишет The Hollywood Reporter. За свою карьеру он спродюсировал 30 картин и почти дюжину телефильмов. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:45

2023-07-03T12:45

2023-07-03T12:45

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В 96 лет умер Лоуренс Турман, пишет The Hollywood Reporter. За свою карьеру он спродюсировал 30 картин и почти дюжину телефильмов. "Я инициировал каждый проект, над которым работал. Большинство из них не увидело было бы свет, если бы не я", – СМИ цитирует книгу Турмана 2005 года. Его карьера в кинобизнесе началась в качестве актерского агента. В этой должности он проработал четыре года. Среди его клиентов были Джоан Фонтейн и Алан Пакула. В 1961-м вышел первый продюсерский проект Турмана – мелодрама "Молодые доктора". В 1967 прошла премьера фильма "Выпускник" с Энн Бэнкрофт и Дастином Хоффманом. Продюсированием ленты также занимался Турман. Картина была номинирована на "Оскар" в семи категориях и получила приз за режиссуру. Бюджет ленты достиг трех миллионов долларов. За первые шесть месяцев она собрала, как отмечает The Hollywood Reporter, 35 миллионов долларов. В итоге фильм стал самым кассовым релизом года. Среди других проектов Турмана "Пещерный человек" с Ринго Старром, "Нечто" Джона Карпентера, "Побег" с Алеком Болдуином и Ким Бейсингер, "Дикая река" с Мэрил Стрип, "Американская история X" с Эдвардом Нортоном.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости