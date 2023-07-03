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Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение
Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение - РИА Новости, 03.07.2023
Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от американского города Анкоридж, крупнейшего в штате Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:24
2023-07-03T18:24
2023-07-03T18:24
аляска
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от американского города Анкоридж, крупнейшего в штате Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 14.47 по времени UTC (17.47 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 20-ти километрах к северо-востоку от крупнейшего города Аляски Анкоридж с населением почти 300 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,1 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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аляска, в мире
Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение
Недалеко от крупнейшего на Аляске города Анкоридж произошло землетрясение магнитудой 4,7