https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1881992715.html

Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение

Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение - РИА Новости, 03.07.2023

Возле крупнейшего города на Аляске произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от американского города Анкоридж, крупнейшего в штате Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:24

2023-07-03T18:24

2023-07-03T18:24

аляска

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от американского города Анкоридж, крупнейшего в штате Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 14.47 по времени UTC (17.47 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 20-ти километрах к северо-востоку от крупнейшего города Аляски Анкоридж с населением почти 300 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,1 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1881816655.html

аляска

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аляска, в мире