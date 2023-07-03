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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 03.07.2023

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) заявило, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 69 километрах к юго-западу РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:22

2023-07-03T08:22

2023-07-03T08:22

в мире

папуа (индонезия)

индонезия

тихий океан

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) заявило, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 69 километрах к юго-западу от Кирома, провинция Папуа. "Эпицентр находился на суше в 69 километрах к юго-западу от Кирома, Папуа... Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 33 километра", - сообщило BMKG. Агентство также посоветовало общественности сохранять бдительность в отношении потенциальных повторных толчков и афтершоков. Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html

папуа (индонезия)

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в мире, папуа (индонезия), индонезия, тихий океан