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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 03.07.2023
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08:22 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/zemletryasenie-1881816655.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 03.07.2023
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) заявило, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 69 километрах к юго-западу РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:22
2023-07-03T08:22
в мире
папуа (индонезия)
индонезия
тихий океан
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) заявило, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 69 километрах к юго-западу от Кирома, провинция Папуа. "Эпицентр находился на суше в 69 километрах к юго-западу от Кирома, Папуа... Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 33 километра", - сообщило BMKG. Агентство также посоветовало общественности сохранять бдительность в отношении потенциальных повторных толчков и афтершоков. Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html
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в мире, папуа (индонезия), индонезия, тихий океан
В мире, Папуа (Индонезия), Индонезия, Тихий океан
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в индонезийской провинции Папуа

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) заявило, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 69 километрах к юго-западу от Кирома, провинция Папуа.
"Эпицентр находился на суше в 69 километрах к юго-западу от Кирома, Папуа... Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на глубине 33 километра", - сообщило BMKG.
Агентство также посоветовало общественности сохранять бдительность в отношении потенциальных повторных толчков и афтершоков.
Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
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