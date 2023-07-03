https://ria.ru/20230703/zelenskiy-1881992464.html

Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли

Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли - РИА Новости, 03.07.2023

Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, оно будет зависеть от... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:24

2023-07-03T18:24

2023-07-03T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

вильнюс

литва

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, оно будет зависеть от ситуации на линии фронта. "Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - приводятся слова Никифорова на сайте украинского общественного телевидения "Суспiльне". Он отметил, что "решение еще не принято". Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230626/nato-1880458990.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

украина

вильнюс

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, вильнюс, литва, ситуация в днр и лнр