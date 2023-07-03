Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли
Пресс-служба Зеленского: решение о визите в Вильнюс будет зависеть от ситуации на фронте
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, оно будет зависеть от ситуации на линии фронта.
"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - приводятся слова Никифорова на сайте украинского общественного телевидения "Суспiльне". Он отметил, что "решение еще не принято".
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".