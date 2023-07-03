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Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 03.07.2023 (обновлено: 18:47 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/zelenskiy-1881992464.html
Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли
Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли - РИА Новости, 03.07.2023
Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, оно будет зависеть от... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:24
2023-07-03T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
вильнюс
литва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, оно будет зависеть от ситуации на линии фронта. "Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - приводятся слова Никифорова на сайте украинского общественного телевидения "Суспiльне". Он отметил, что "решение еще не принято". Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230626/nato-1880458990.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вильнюс, литва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вильнюс, Литва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Решение о визите Зеленского в Вильнюс на саммит НАТО еще не приняли

Пресс-служба Зеленского: решение о визите в Вильнюс будет зависеть от ситуации на фронте

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, оно будет зависеть от ситуации на линии фронта.
"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - приводятся слова Никифорова на сайте украинского общественного телевидения "Суспiльне". Он отметил, что "решение еще не принято".
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Глава офиса Зеленского рассказал об ожиданиях от предстоящего саммита НАТО
26 июня, 13:36
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВильнюсЛитваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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