https://ria.ru/20230703/zelenskiy-1881917052.html

Зеленский заявил, что удивился, увидев сообщения о своей встрече с Бернсом

Зеленский заявил, что удивился, увидев сообщения о своей встрече с Бернсом - РИА Новости, 03.07.2023

Зеленский заявил, что удивился, увидев сообщения о своей встрече с Бернсом

Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что был удивлен, когда увидел в СМИ информацию о своей встрече с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, поскольку считает,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:04

2023-07-03T14:04

2023-07-03T14:04

владимир зеленский

уильям бернс

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

оон

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украина

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал, что был удивлен, когда увидел в СМИ информацию о своей встрече с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, поскольку считает, что такие встречи должны быть закулисными. Ранее газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ США Уильям Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями. Среди прочего, по данным газеты, украинские военные представили Бернсу план вернуть значительную часть территорий к осени, разместить артиллерию и ракетные системы на границе с Крымом, после чего начать переговоры с Москвой. "Если быть честным, я был удивлен увидеть эту информацию в ряде СМИ - американских, украинских и европейских. Мое общение с главой ЦРУ всегда должно оставаться закулисным", - заявил Зеленский в интервью. По словам Зеленского, в ходе общения с Бернсом они обсуждают "что Украине нужно и насколько Украина готова к действиям". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам главы российского государства, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230703/zelenskiy-1881907212.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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владимир зеленский, уильям бернс, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), оон, нато, украина, россия, москва