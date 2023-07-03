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Зеленский заявил, что не отказывается от планов вернуть Крым - РИА Новости, 03.07.2023
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13:33 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/zelenskiy-1881907212.html
Зеленский заявил, что не отказывается от планов вернуть Крым
Зеленский заявил, что не отказывается от планов вернуть Крым - РИА Новости, 03.07.2023
Зеленский заявил, что не отказывается от планов вернуть Крым
Владимир Зеленский заявил в интервью каналу CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым, несмотря на проблемы с украинским контрнаступлением. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:33
2023-07-03T13:33
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью каналу CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым, несмотря на проблемы с украинским контрнаступлением. "Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно - война еще не окончена", - заявил Зеленский. При это на вопрос о том, допускает ли он какой-либо сценарий мирного урегулирования ситуации, который бы не предусматривал возвращения Киевом контроля над Крымом, Зеленский ответил, что "в таком случае это не будет победой". Ранее американское издание New York Times писало, что украинские военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления Украины и факт мощной обороны ВС РФ. По мнению опрошенных, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ. Сам Зеленский признавал в интервью британским СМИ, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881510134.html
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В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский заявил, что не отказывается от планов вернуть Крым

Зеленский не отказывается от планов вернуть Крым, несмотря на проблемы с наступлением

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью каналу CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым, несмотря на проблемы с украинским контрнаступлением.
"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно - война еще не окончена", - заявил Зеленский.
При это на вопрос о том, допускает ли он какой-либо сценарий мирного урегулирования ситуации, который бы не предусматривал возвращения Киевом контроля над Крымом, Зеленский ответил, что "в таком случае это не будет победой".
Ранее американское издание New York Times писало, что украинские военнослужащие признали "медленный прогресс" наступления Украины и факт мощной обороны ВС РФ. По мнению опрошенных, украинские СМИ дают слишком оптимистичную картину ситуации на фронте для ВСУ. Сам Зеленский признавал в интервью британским СМИ, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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