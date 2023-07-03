https://ria.ru/20230703/zalozhniki-1881912105.html
Полиция опровергла информацию о захвате заложников на западе Москвы
Полиция опровергла информацию о захвате заложников на западе Москвы - РИА Новости, 03.07.2023
Полиция опровергла информацию о захвате заложников на западе Москвы
Информация о захвате заложников мужчиной на западе Москвы не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:51
2023-07-03T13:51
2023-07-03T13:51
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Информация о захвате заложников мужчиной на западе Москвы не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее телеграм-каналы сообщили, что полиция проверяет историю о мужчине, который в столичном районе Очаково-Матвеевское взял в заложники трёх женщин и грудного ребёнка – якобы угрожает расправиться с ними или покончить с собой. "Информация не нашла подтверждения", - сказал представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20230505/politsiya-1869821617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция опровергла информацию о захвате заложников на западе Москвы
Полиция опровергла информацию о четырех заложниках в московском районе Очаково-Матвеевское
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Информация о захвате заложников мужчиной на западе Москвы не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что полиция проверяет историю о мужчине, который в столичном районе Очаково-Матвеевское взял в заложники трёх женщин и грудного ребёнка – якобы угрожает расправиться с ними или покончить с собой.
"Информация не нашла подтверждения", - сказал представитель пресс-службы.
В МВД опровергли сообщения о нападении на полицейских в Москве