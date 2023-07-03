https://ria.ru/20230703/zalozhniki-1881912105.html

Полиция опровергла информацию о захвате заложников на западе Москвы

Полиция опровергла информацию о захвате заложников на западе Москвы - РИА Новости, 03.07.2023

Полиция опровергла информацию о захвате заложников на западе Москвы

Информация о захвате заложников мужчиной на западе Москвы не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:51

2023-07-03T13:51

2023-07-03T13:51

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Информация о захвате заложников мужчиной на западе Москвы не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее телеграм-каналы сообщили, что полиция проверяет историю о мужчине, который в столичном районе Очаково-Матвеевское взял в заложники трёх женщин и грудного ребёнка – якобы угрожает расправиться с ними или покончить с собой. "Информация не нашла подтверждения", - сказал представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20230505/politsiya-1869821617.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)