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В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев" - РИА Новости, 03.07.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
10:56 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vystavka-1881854543.html
В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев"
В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев" - РИА Новости, 03.07.2023
В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев"
Уникальная фотовыставка "Жены героев", посвященная женщинам, чьи супруги защищают родину, открылась в Золотом фойе Молодежного театра Ростова-на-Дону, рассказал РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:56
2023-07-03T10:56
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Уникальная фотовыставка "Жены героев", посвященная женщинам, чьи супруги защищают родину, открылась в Золотом фойе Молодежного театра Ростова-на-Дону, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Telegram-канале. Инициатором мероприятия выступила одна из вдов военнослужащих Анастасия Орехова, поддержал проведение выставки депутат городской Думы Михаил Дирацуян. Автор работ - фотограф Валерий Савиовский. В рамках выставки представлены 50 портретов жен военнослужащих города и области. Женщины запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь с проникновенными словами поддержки своим мужьям и пожеланиями скорейшего возвращения домой. Ознакомиться с фотовыставкой можно при посещении спектаклей Молодежного театра. Глава городской администрации лично пообщался с участницами проекта и их детьми. "Дорогие женщины! Ваши мужья служат Отечеству, защищают родину. На личном примере они доказывают, что в России живут сильные духом и волей к победе люди. Которые искренне любят свою страну и готовы противостоять любому врагу. Но это было бы невозможно без крепкого тыла в вашем лице. Знайте, что вы не одни", - обратился он к участницам проекта. Впервые акцию "Жены героев" провели в Самарской области, и сейчас она приобретает общероссийский масштаб. Как признаются участницы проекта, для них акция - это способ объединить женщин, придать им сил и напомнить военным на спецоперации, что дома их ждут и любят.
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ростов-на-дону, алексей логвиненко, вооруженные силы рф, фото
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Вооруженные силы РФ
В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев"

Глава Ростова-на-Дону Логвиненко рассказал о выставке "Жены героев" в Молодежном театре

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Уникальная фотовыставка "Жены героев", посвященная женщинам, чьи супруги защищают родину, открылась в Золотом фойе Молодежного театра Ростова-на-Дону, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Telegram-канале.
Инициатором мероприятия выступила одна из вдов военнослужащих Анастасия Орехова, поддержал проведение выставки депутат городской Думы Михаил Дирацуян. Автор работ - фотограф Валерий Савиовский.
В рамках выставки представлены 50 портретов жен военнослужащих города и области. Женщины запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь с проникновенными словами поддержки своим мужьям и пожеланиями скорейшего возвращения домой. Ознакомиться с фотовыставкой можно при посещении спектаклей Молодежного театра.
Глава городской администрации лично пообщался с участницами проекта и их детьми. "Дорогие женщины! Ваши мужья служат Отечеству, защищают родину. На личном примере они доказывают, что в России живут сильные духом и волей к победе люди. Которые искренне любят свою страну и готовы противостоять любому врагу. Но это было бы невозможно без крепкого тыла в вашем лице. Знайте, что вы не одни", - обратился он к участницам проекта.
Впервые акцию "Жены героев" провели в Самарской области, и сейчас она приобретает общероссийский масштаб. Как признаются участницы проекта, для них акция - это способ объединить женщин, придать им сил и напомнить военным на спецоперации, что дома их ждут и любят.
© Фото : страница Алексея Логвиненко в TelegramВыставка "Жены героев" в Ростове-на-Дону
Выставка Жены героев в Ростове-на-Дону
Выставка "Жены героев" в Ростове-на-Дону
© Фото : страница Алексея Логвиненко в Telegram
1 из 2
© Фото : страница Алексея Логвиненко в TelegramВыставка "Жены героев" в Ростове-на-Дону
Выставка Жены героев в Ростове-на-Дону
Выставка "Жены героев" в Ростове-на-Дону
© Фото : страница Алексея Логвиненко в Telegram
2 из 2
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоВооруженные силы РФ
 
 
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