https://ria.ru/20230703/vystavka-1881854543.html

В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев"

В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев" - РИА Новости, 03.07.2023

В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев"

Уникальная фотовыставка "Жены героев", посвященная женщинам, чьи супруги защищают родину, открылась в Золотом фойе Молодежного театра Ростова-на-Дону, рассказал РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:56

2023-07-03T10:56

2023-07-03T10:56

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881853863_0:46:695:437_1920x0_80_0_0_ce3f52d6bab0cd85b65c1ec10b6cf7e0.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Уникальная фотовыставка "Жены героев", посвященная женщинам, чьи супруги защищают родину, открылась в Золотом фойе Молодежного театра Ростова-на-Дону, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Telegram-канале. Инициатором мероприятия выступила одна из вдов военнослужащих Анастасия Орехова, поддержал проведение выставки депутат городской Думы Михаил Дирацуян. Автор работ - фотограф Валерий Савиовский. В рамках выставки представлены 50 портретов жен военнослужащих города и области. Женщины запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь с проникновенными словами поддержки своим мужьям и пожеланиями скорейшего возвращения домой. Ознакомиться с фотовыставкой можно при посещении спектаклей Молодежного театра. Глава городской администрации лично пообщался с участницами проекта и их детьми. "Дорогие женщины! Ваши мужья служат Отечеству, защищают родину. На личном примере они доказывают, что в России живут сильные духом и волей к победе люди. Которые искренне любят свою страну и готовы противостоять любому врагу. Но это было бы невозможно без крепкого тыла в вашем лице. Знайте, что вы не одни", - обратился он к участницам проекта. Впервые акцию "Жены героев" провели в Самарской области, и сейчас она приобретает общероссийский масштаб. Как признаются участницы проекта, для них акция - это способ объединить женщин, придать им сил и напомнить военным на спецоперации, что дома их ждут и любят.

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, алексей логвиненко, вооруженные силы рф, фото