В Ростове-на-Дону открылась выставка "Жены героев"
Глава Ростова-на-Дону Логвиненко рассказал о выставке "Жены героев" в Молодежном театре
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Уникальная фотовыставка "Жены героев", посвященная женщинам, чьи супруги защищают родину, открылась в Золотом фойе Молодежного театра Ростова-на-Дону, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Telegram-канале.
Инициатором мероприятия выступила одна из вдов военнослужащих Анастасия Орехова, поддержал проведение выставки депутат городской Думы Михаил Дирацуян. Автор работ - фотограф Валерий Савиовский.
В рамках выставки представлены 50 портретов жен военнослужащих города и области. Женщины запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Каждая фотография сопровождается письмами героинь с проникновенными словами поддержки своим мужьям и пожеланиями скорейшего возвращения домой. Ознакомиться с фотовыставкой можно при посещении спектаклей Молодежного театра.
Глава городской администрации лично пообщался с участницами проекта и их детьми. "Дорогие женщины! Ваши мужья служат Отечеству, защищают родину. На личном примере они доказывают, что в России живут сильные духом и волей к победе люди. Которые искренне любят свою страну и готовы противостоять любому врагу. Но это было бы невозможно без крепкого тыла в вашем лице. Знайте, что вы не одни", - обратился он к участницам проекта.
Впервые акцию "Жены героев" провели в Самарской области, и сейчас она приобретает общероссийский масштаб. Как признаются участницы проекта, для них акция - это способ объединить женщин, придать им сил и напомнить военным на спецоперации, что дома их ждут и любят.
Выставка "Жены героев" в Ростове-на-Дону
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Выставка "Жены героев" в Ростове-на-Дону
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