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Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД - РИА Новости, 03.07.2023
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16:55 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vypusknye-1881968772.html
Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД
Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД - РИА Новости, 03.07.2023
Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД
Около 1,2 миллионов российских школьников уже приняли участие в выпускных вечерах в регионах страны, мероприятия прошли без происшествий, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:55
2023-07-03T16:55
россия
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 1,2 миллионов российских школьников уже приняли участие в выпускных вечерах в регионах страны, мероприятия прошли без происшествий, говорится в сообщении официального представителя МВД РФ Ирина Волк. "В регионах Российской Федерации проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы. Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тысячах образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 1 миллиона 200 тысяч выпускников", - сказала Волк. Она отметила, что во время проведения мероприятий правопорядок обеспечивали свыше 61 тысяч полицейских. Кроме того, привлекались и росгвардейцы, представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий. "Правонарушений не допущено. Выпускные вечера в регионах продолжаются", - сказала она.
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россия, общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД

Представитель МВД Волк: в выпускных вечерах приняли участие около 1,2 миллионов школьников

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВыпускницы на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Выпускницы на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Выпускницы на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 1,2 миллионов российских школьников уже приняли участие в выпускных вечерах в регионах страны, мероприятия прошли без происшествий, говорится в сообщении официального представителя МВД РФ Ирина Волк.
"В регионах Российской Федерации проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы. Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тысячах образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 1 миллиона 200 тысяч выпускников", - сказала Волк.
Она отметила, что во время проведения мероприятий правопорядок обеспечивали свыше 61 тысяч полицейских. Кроме того, привлекались и росгвардейцы, представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий.
"Правонарушений не допущено. Выпускные вечера в регионах продолжаются", - сказала она.
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РоссияОбществоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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