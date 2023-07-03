https://ria.ru/20230703/vypusknye-1881968772.html

Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД

Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД - РИА Новости, 03.07.2023

Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД

Около 1,2 миллионов российских школьников уже приняли участие в выпускных вечерах в регионах страны, мероприятия прошли без происшествий, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:55

2023-07-03T16:55

2023-07-03T16:55

россия

общество

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 1,2 миллионов российских школьников уже приняли участие в выпускных вечерах в регионах страны, мероприятия прошли без происшествий, говорится в сообщении официального представителя МВД РФ Ирина Волк. "В регионах Российской Федерации проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы. Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тысячах образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 1 миллиона 200 тысяч выпускников", - сказала Волк. Она отметила, что во время проведения мероприятий правопорядок обеспечивали свыше 61 тысяч полицейских. Кроме того, привлекались и росгвардейцы, представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий. "Правонарушений не допущено. Выпускные вечера в регионах продолжаются", - сказала она.

https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880455072.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)