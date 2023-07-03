Выпускные вечера в России прошли без происшествий, заявили в МВД
Представитель МВД Волк: в выпускных вечерах приняли участие около 1,2 миллионов школьников
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВыпускницы на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Выпускницы на Дворцовой площади во время концерта в рамках праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 1,2 миллионов российских школьников уже приняли участие в выпускных вечерах в регионах страны, мероприятия прошли без происшествий, говорится в сообщении официального представителя МВД РФ Ирина Волк.
"В регионах Российской Федерации проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы. Выпускные вечера состоялись более чем в 37 тысячах образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 1 миллиона 200 тысяч выпускников", - сказала Волк.
Она отметила, что во время проведения мероприятий правопорядок обеспечивали свыше 61 тысяч полицейских. Кроме того, привлекались и росгвардейцы, представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий.
"Правонарушений не допущено. Выпускные вечера в регионах продолжаются", - сказала она.