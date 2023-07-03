https://ria.ru/20230703/vyplata-1881957307.html
Более 30 тысяч семей Подмосковья получили выплату на новорожденных
Более 30 тысяч семей Подмосковья получили выплату на новорожденных - РИА Новости, 03.07.2023
Более 30 тысяч семей Подмосковья получили выплату на новорожденных
В Московской области выплату на новорожденных получили более 30 тысяч семей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:20
2023-07-03T16:20
2023-07-03T16:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Московской области выплату на новорожденных получили более 30 тысяч семей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона."Денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными в Подмосковье, получили более 30,5 тысяч семей с малышами. Это на 5,5 тысячи семей больше, чем в прошлом месяце. Всего из бюджета на эти цели выделено более 610 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.В рамках программы "Я родился в Подмосковье" региональные семьи могут выбрать - получить выплату или подарочный набор, в который входит все необходимое для малыша.В Минсоцразвития Подмосковья отметили, что размер выплаты составляет 20 тысяч рублей. Сумма предоставляется вместо получения подарочного комплекта детских принадлежностей для новорожденных. Выплату можно оформить в роддоме или воспользоваться порталом Госуслуг, пройдя по ссылке.
https://ria.ru/20230412/vyplaty-1864896202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Московской области выплату на новорожденных получили более 30 тысяч семей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
"Денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными в Подмосковье, получили более 30,5 тысяч семей с малышами. Это на 5,5 тысячи семей больше, чем в прошлом месяце. Всего из бюджета на эти цели выделено более 610 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.
В рамках программы "Я родился в Подмосковье" региональные семьи могут выбрать - получить выплату или подарочный набор, в который входит все необходимое для малыша.
В Минсоцразвития
Подмосковья отметили, что размер выплаты составляет 20 тысяч рублей. Сумма предоставляется вместо получения подарочного комплекта детских принадлежностей для новорожденных. Выплату можно оформить в роддоме или воспользоваться порталом Госуслуг, пройдя по ссылке
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Более 61 млн рублей выплатили семьям из Подмосковья при рождении ребенка