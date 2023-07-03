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Опрос ВЦИОМ показал падение спроса на дорогостоящие товары - РИА Новости, 03.07.2023
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03:26 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vtsiom-1881806716.html
Опрос ВЦИОМ показал падение спроса на дорогостоящие товары
Опрос ВЦИОМ показал падение спроса на дорогостоящие товары - РИА Новости, 03.07.2023
Опрос ВЦИОМ показал падение спроса на дорогостоящие товары
Треть россиян (34%) стала меньше покупать дорогостоящие товары за последний год, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T03:26
2023-07-03T03:26
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Треть россиян (34%) стала меньше покупать дорогостоящие товары за последний год, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Треть россиян - 34% - стала реже покупать дорогостоящие товары за последний год, 4% стали делать это чаще. Больше половины опрошенных (57%) признались, что в этом вопросе у них ничего не изменилось. В случае поломки какого-то предмета 18% покупают новый - 26% тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, и только 13% тех, кто называет его плохим. Еще 27% отдают сломанный предмет в ремонт, 46% ремонтируют сами или пользуются бесплатной услугой ремонта "от соседа". Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230530/vtsiom-1875090151.html
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общество, вциом, россия
Общество, ВЦИОМ, Россия
Опрос ВЦИОМ показал падение спроса на дорогостоящие товары

ВЦИОМ: 34 процента россиян стали реже покупать дорогостоящие товары за последний год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Chevrolet Corvette Stingray в Москве
Автомобиль Chevrolet Corvette Stingray в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Chevrolet Corvette Stingray в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Треть россиян (34%) стала меньше покупать дорогостоящие товары за последний год, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.
Треть россиян - 34% - стала реже покупать дорогостоящие товары за последний год, 4% стали делать это чаще. Больше половины опрошенных (57%) признались, что в этом вопросе у них ничего не изменилось.
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В случае поломки какого-то предмета 18% покупают новый - 26% тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, и только 13% тех, кто называет его плохим. Еще 27% отдают сломанный предмет в ремонт, 46% ремонтируют сами или пользуются бесплатной услугой ремонта "от соседа".
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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