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ВС России уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.07.2023
ВС России уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, уничтожив более 90 военных противника,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:11
2023-07-03T15:11
2023-07-03T15:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, уничтожив более 90 военных противника, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "отражены четыре атаки противника". Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ."В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ВС России уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 90 украинских солдат на Краснолиманском направлении