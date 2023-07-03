https://ria.ru/20230703/vsu-1881938750.html

ВС России уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 03.07.2023

ВС России уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, уничтожив более 90 военных противника,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:11

2023-07-03T15:11

2023-07-03T15:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила 4 атаки вооруженных сил Украины, уничтожив более 90 военных противника, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка в ДНР и Макеевка в ЛНР слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "отражены четыре атаки противника". Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ."В районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика