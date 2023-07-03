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Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих - РИА Новости, 03.07.2023
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12:16 03.07.2023 (обновлено: 16:52 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/vsu-1881877236.html
Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих
Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих - РИА Новости, 03.07.2023
Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих
Министерство обороны Украины проведет расследование в связи с недостойным поведением военнослужащих, виновные будут привлечены к ответственности, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:16
2023-07-03T16:52
в мире
украина
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины проведет расследование в связи с недостойным поведением военнослужащих, виновные будут привлечены к ответственности, сообщил в понедельник в телеграм-канале первый замминистра ведомства Александр Павлюк. "Распространена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) по отношению к гражданам Украины. Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — написал Павлюк. В конце июня украинский телеканал ТСН сообщал, что командир избил военного из Львова якобы "для профилактики". В апреле подобный случай произошел в Ивано-Франковской области. Там, по данным агентства УНИАН, офицер избил солдата-срочника. Месяцем ранее украинский офицер в Житомирской области избил военнослужащего за злоупотребление алкоголем, сообщало издание "Страна.ua".
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих

Минобороны Украины заявило, что расследует факты недостойного поведения военнослужащих

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины проведет расследование в связи с недостойным поведением военнослужащих, виновные будут привлечены к ответственности, сообщил в понедельник в телеграм-канале первый замминистра ведомства Александр Павлюк.
"Распространена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) по отношению к гражданам Украины. Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — написал Павлюк.
В конце июня украинский телеканал ТСН сообщал, что командир избил военного из Львова якобы "для профилактики". В апреле подобный случай произошел в Ивано-Франковской области. Там, по данным агентства УНИАН, офицер избил солдата-срочника. Месяцем ранее украинский офицер в Житомирской области избил военнослужащего за злоупотребление алкоголем, сообщало издание "Страна.ua".
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