https://ria.ru/20230703/vsu-1881877236.html

Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих

Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих - РИА Новости, 03.07.2023

Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих

Министерство обороны Украины проведет расследование в связи с недостойным поведением военнослужащих, виновные будут привлечены к ответственности, сообщил в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:16

2023-07-03T12:16

2023-07-03T16:52

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины проведет расследование в связи с недостойным поведением военнослужащих, виновные будут привлечены к ответственности, сообщил в понедельник в телеграм-канале первый замминистра ведомства Александр Павлюк. "Распространена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) по отношению к гражданам Украины. Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — написал Павлюк. В конце июня украинский телеканал ТСН сообщал, что командир избил военного из Львова якобы "для профилактики". В апреле подобный случай произошел в Ивано-Франковской области. Там, по данным агентства УНИАН, офицер избил солдата-срочника. Месяцем ранее украинский офицер в Житомирской области избил военнослужащего за злоупотребление алкоголем, сообщало издание "Страна.ua".

https://ria.ru/20230521/kiev-1873265625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины