Минобороны Украины признало недостойное поведение военнослужащих
Минобороны Украины заявило, что расследует факты недостойного поведения военнослужащих
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины проведет расследование в связи с недостойным поведением военнослужащих, виновные будут привлечены к ответственности, сообщил в понедельник в телеграм-канале первый замминистра ведомства Александр Павлюк.
"Распространена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) по отношению к гражданам Украины. Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — написал Павлюк.
В конце июня украинский телеканал ТСН сообщал, что командир избил военного из Львова якобы "для профилактики". В апреле подобный случай произошел в Ивано-Франковской области. Там, по данным агентства УНИАН, офицер избил солдата-срочника. Месяцем ранее украинский офицер в Житомирской области избил военнослужащего за злоупотребление алкоголем, сообщало издание "Страна.ua".