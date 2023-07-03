Мэр Кривого Рога рассказал о напряженной ситуации с водоснабжением города
Мэр Вилкул: ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине остается напряженной
Кривой Рог. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине очень напряженная, необходимо максимально экономить воду, сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Ранее Вилкул сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Предприятия города частично приостановили свою работу из-за ситуации с водой. Кабмин Украины в начале июня выделил 2,4 миллиарда гривен (более 65 миллионов долларов) на строительство новых магистральных водопроводов для водоснабжения южных областей Украины, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.
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"Что касается ситуации с водоснабжением, то она остается очень напряженной. Водоснабжение из Южного водохранилища уже 25 дней осуществляется исключительно на резервах - поэтому максимально экономим воду", - написал Вилкул в своем телеграм-канале.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.