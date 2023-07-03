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Мэр Кривого Рога рассказал о напряженной ситуации с водоснабжением города - РИА Новости, 03.07.2023
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19:55 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vodosnabzhenie-1882010292.html
Мэр Кривого Рога рассказал о напряженной ситуации с водоснабжением города
Мэр Кривого Рога рассказал о напряженной ситуации с водоснабжением города - РИА Новости, 03.07.2023
Мэр Кривого Рога рассказал о напряженной ситуации с водоснабжением города
Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине очень напряженная, необходимо максимально экономить воду, сообщил мэр города Александр Вилкул в своем... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:55
2023-07-03T19:55
специальная военная операция на украине
жкх
россия
украина
кривой рог
владимир леонтьев (новая каховка)
александр вилкул
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине очень напряженная, необходимо максимально экономить воду, сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Ранее Вилкул сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Предприятия города частично приостановили свою работу из-за ситуации с водой. Кабмин Украины в начале июня выделил 2,4 миллиарда гривен (более 65 миллионов долларов) на строительство новых магистральных водопроводов для водоснабжения южных областей Украины, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС. "Что касается ситуации с водоснабжением, то она остается очень напряженной. Водоснабжение из Южного водохранилища уже 25 дней осуществляется исключительно на резервах - поэтому максимально экономим воду", - написал Вилкул в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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жкх, россия, украина, кривой рог, владимир леонтьев (новая каховка), александр вилкул, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Россия, Украина, Кривой Рог, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Александр Вилкул, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Мэр Кривого Рога рассказал о напряженной ситуации с водоснабжением города

Мэр Вилкул: ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине остается напряженной

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге на Украине очень напряженная, необходимо максимально экономить воду, сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Ранее Вилкул сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС воды в городе хватит только на полтора месяца при условии экономного потребления. Предприятия города частично приостановили свою работу из-за ситуации с водой. Кабмин Украины в начале июня выделил 2,4 миллиарда гривен (более 65 миллионов долларов) на строительство новых магистральных водопроводов для водоснабжения южных областей Украины, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
"Что касается ситуации с водоснабжением, то она остается очень напряженной. Водоснабжение из Южного водохранилища уже 25 дней осуществляется исключительно на резервах - поэтому максимально экономим воду", - написал Вилкул в своем телеграм-канале.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоссияУкраинаКривой РогВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Александр ВилкулСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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