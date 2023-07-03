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Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации
Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации
Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:42
2023-07-03T16:42
2023-07-03T16:42
надежные люди
пятигорск
вооруженные силы рф
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НАЛЬЧИК, 3 июл - РИА Новости. Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. "Сегодня еще 10 тонн питьевой воды отправили от Пятигорского штаба поддержки. Мы плотно работаем с заводами по выпуску питьевой воды на Кавказских Минеральных Водах", - написал Ворошилов, поблагодарив предпринимателей за поддержку. "Вода для ребят в зоне СВО очень нужна. Особенно в жаркую погоду", - добавил он.
https://ria.ru/20230525/god-1874083005.html
пятигорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятигорск, вооруженные силы рф
Надежные люди, Пятигорск, Вооруженные силы РФ
Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации
Мэр Пятигорска Ворошилов сообщил об отравке бойцам спецоперации десяти тонн питьевой воды