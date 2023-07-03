https://ria.ru/20230703/voda-1881963606.html

Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации

Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023

Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации

Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:42

2023-07-03T16:42

2023-07-03T16:42

надежные люди

пятигорск

вооруженные силы рф

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НАЛЬЧИК, 3 июл - РИА Новости. Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. "Сегодня еще 10 тонн питьевой воды отправили от Пятигорского штаба поддержки. Мы плотно работаем с заводами по выпуску питьевой воды на Кавказских Минеральных Водах", - написал Ворошилов, поблагодарив предпринимателей за поддержку. "Вода для ребят в зоне СВО очень нужна. Особенно в жаркую погоду", - добавил он.

https://ria.ru/20230525/god-1874083005.html

пятигорск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пятигорск, вооруженные силы рф