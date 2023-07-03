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Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
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16:42 03.07.2023
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Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации
Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации
Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:42
2023-07-03T16:42
надежные люди
пятигорск
вооруженные силы рф
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НАЛЬЧИК, 3 июл - РИА Новости. Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале. "Сегодня еще 10 тонн питьевой воды отправили от Пятигорского штаба поддержки. Мы плотно работаем с заводами по выпуску питьевой воды на Кавказских Минеральных Водах", - написал Ворошилов, поблагодарив предпринимателей за поддержку. "Вода для ребят в зоне СВО очень нужна. Особенно в жаркую погоду", - добавил он.
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пятигорск, вооруженные силы рф
Надежные люди, Пятигорск, Вооруженные силы РФ
Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды в зону спецоперации

Мэр Пятигорска Ворошилов сообщил об отравке бойцам спецоперации десяти тонн питьевой воды

© Фото : пресс-служба мэра ПятигорскаДесять тонн питьевой воды отправили бойцам в зону СВО от Пятигорского штаба поддержки
Десять тонн питьевой воды отправили бойцам в зону СВО от Пятигорского штаба поддержки - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : пресс-служба мэра Пятигорска
Десять тонн питьевой воды отправили бойцам в зону СВО от Пятигорского штаба поддержки
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 июл - РИА Новости. Власти Пятигорска отправили десять тонн питьевой воды для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня еще 10 тонн питьевой воды отправили от Пятигорского штаба поддержки. Мы плотно работаем с заводами по выпуску питьевой воды на Кавказских Минеральных Водах", - написал Ворошилов, поблагодарив предпринимателей за поддержку.
"Вода для ребят в зоне СВО очень нужна. Особенно в жаркую погоду", - добавил он.
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