https://ria.ru/20230703/vnedorozhniki-1881870467.html

Пять экскаваторов и 15 внедорожников отправят из Приморья в зону СВО

Пять экскаваторов и 15 внедорожников отправят из Приморья в зону СВО - РИА Новости, 03.07.2023

Пять экскаваторов и 15 внедорожников отправят из Приморья в зону СВО

Добровольческий отряд "Тигр" из Приморского края получил пять экскаваторов и 15 внедорожников, техника будет направлена в зону спецоперации на этой неделе,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:39

2023-07-03T11:39

2023-07-03T11:39

надежные люди

приморский край

владивосток

константин шестаков

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Добровольческий отряд "Тигр" из Приморского края получил пять экскаваторов и 15 внедорожников, техника будет направлена в зону спецоперации на этой неделе, сообщила на сайте пресс-служба правительства региона. "Добровольческому батальону "Тигр" передано пять экскаваторов и 15 автомобилей. Техника будет отправлена в зону СВО на этой неделе. Передача автомобилей состоялась на базе министерства по делам ГОЧС", - говорится в сообщении пресс-службы. По словам приморского министра по делам ГОЧС Александра Златкина, чье заявление опубликовала пресс-служба, экскаваторы требуются для рытья окопов на передовой, а внедорожники используются для выполнения боевых задач. Один автомобиль направили сотрудники администрации Владивостока. "Приморцы передали свой автомобиль на передовую, посчитав, что нашим бойцам он принесет большую пользу. Такими действиями, сплотившись, мы приближаем победу", – сказал глава города Константин Шестаков, чей комментарий распространила пресс-служба.

https://ria.ru/20230703/baggi-1881825620.html

приморский край

владивосток

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приморский край, владивосток, константин шестаков