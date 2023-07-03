https://ria.ru/20230703/vkontakte-1881873392.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они путешествуют с питомцами

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они путешествуют с питомцами - РИА Новости, 03.07.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они путешествуют с питомцами

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:03

2023-07-03T12:03

2023-07-03T12:03

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827460675_315:596:2896:2048_1920x0_80_0_0_c265443740e85218bf96fc784a0fa064.jpg

МОСКВА, 3 июля — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они путешествуют с питомцами. Варианты ответа были: на самолете; на личном автомобиле; на наземном транспорте; не беру с собой в путешествия; не имею домашних животных.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не берут с собой питомцев в путешествия. Так проголосовали почти 43% пользователей.Примерно 26% опрошенных не имеют домашних животных, при этом почти 24% рассказали, что путешествуют с животными на автомобиле. Около 5% путешествуют с питомцами на наземном транспорте, и лишь около 3% подписчиков ответили, что летают с питомцами на самолете.Ранее эксперты провели исследование, которое показало, что 47% россиян готовы доплачивать в отелях за проживание с домашними питомцами, рассказали в пресс-службе AZIMUT Hotels.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте