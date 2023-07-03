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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они путешествуют с питомцами - РИА Новости, 03.07.2023
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12:03 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vkontakte-1881873392.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они путешествуют с питомцами
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они путешествуют с питомцами - РИА Новости, 03.07.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они путешествуют с питомцами
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:03
2023-07-03T12:03
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МОСКВА, 3 июля — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они путешествуют с питомцами. Варианты ответа были: на самолете; на личном автомобиле; на наземном транспорте; не беру с собой в путешествия; не имею домашних животных.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не берут с собой питомцев в путешествия. Так проголосовали почти 43% пользователей.Примерно 26% опрошенных не имеют домашних животных, при этом почти 24% рассказали, что путешествуют с животными на автомобиле. Около 5% путешествуют с питомцами на наземном транспорте, и лишь около 3% подписчиков ответили, что летают с питомцами на самолете.Ранее эксперты провели исследование, которое показало, что 47% россиян готовы доплачивать в отелях за проживание с домашними питомцами, рассказали в пресс-службе AZIMUT Hotels.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они путешествуют с питомцами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСобака в переноске в аэропорту
Собака в переноске в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июля — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они путешествуют с питомцами. Варианты ответа были: на самолете; на личном автомобиле; на наземном транспорте; не беру с собой в путешествия; не имею домашних животных.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не берут с собой питомцев в путешествия. Так проголосовали почти 43% пользователей.
Примерно 26% опрошенных не имеют домашних животных, при этом почти 24% рассказали, что путешествуют с животными на автомобиле. Около 5% путешествуют с питомцами на наземном транспорте, и лишь около 3% подписчиков ответили, что летают с питомцами на самолете.

Ранее эксперты провели исследование, которое показало, что 47% россиян готовы доплачивать в отелях за проживание с домашними питомцами, рассказали в пресс-службе AZIMUT Hotels.
 
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