https://ria.ru/20230703/vintovka-1881802640.html

В Ростехе отметили качество винтовки СВЧ

В Ростехе отметили качество винтовки СВЧ - РИА Новости, 03.07.2023

В Ростехе отметили качество винтовки СВЧ

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) является одной из самых удачных разработок в сфере снайперского оружия в истории, однако и у её модернизационного... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T01:11

2023-07-03T01:11

2023-07-03T01:12

безопасность

технологии

бекхан оздоев

вооруженные силы рф

ростех

нато

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Снайперская винтовка Драгунова (СВД) является одной из самых удачных разработок в сфере снайперского оружия в истории, однако и у её модернизационного потенциала есть предел, поступающая ей на смену винтовка Чукавина (СВЧ) прослужит в армии так же долго, заявил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. Ровно 60 лет назад, 3 июля 1963 года, на вооружение советской армии была принята СВД, которая продолжает эксплуатироваться в ВС РФ и по сей день. Это самое массовое снайперское оружие в мире, которое эксплуатируется в армиях более 30 стран мира. "СВД – надежная, отлично зарекомендовавшая себя винтовка, она до сих пор остается актуальной. Однако прогресс не стоит на месте. Специалисты "Калашникова" (входит в Ростех) постоянно совершенствуют конструкцию, работают над улучшением эргономики, повышением боевых характеристик. Результатом стала винтовка СВЧ, которая вобрала в себя все лучшее от предшественницы и вместе с тем имеет ряд выгодных отличий. Уверен, что это оружие отметит не один серьезный юбилей, как и СВД", - сказал Оздоев. Собеседник агентства напомнил, что весной 2023 года СВЧ была принята на вооружение и уже поставляется серийно в российскую армию. По его словам, потребность в новой винтовке высокая. Говоря об отличиях СВЧ от СВД, Оздоев отметил, что у новой снайперской винтовки меньший вес за счет использования современных материалов и относительно малые габариты, что повышает мобильность бойца и позволяет использовать СВЧ в ближнем бою. Винтовка имеет телескопический приклад, возможность установки любого навесного оборудования. Патрон для СВЧ – такой же, как и в винтовке Драгунова, но кучность стрельбы удалось увеличить почти на 30%. Флажок включения предохранителя на СВЧ двусторонний, то есть, им удобно управлять и правой рукой и левой. "На СВД он был односторонним, требовалось отрывать руку от рукоятки, чтобы его перевести в нужное положение", - пояснил Оздоев. Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.

https://ria.ru/20230701/planshet-1881596278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, бекхан оздоев, вооруженные силы рф, ростех, нато