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На Украине пьяный сотрудник военкомата избил жену солдата ВСУ
На Украине пьяный сотрудник военкомата избил жену солдата ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
На Украине пьяный сотрудник военкомата избил жену солдата ВСУ
Старший офицер Закарпатского военкомата в нетрезвом состоянии избил супругу военнослужащего ВСУ в Ужгороде на западе Украины, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:49
2023-07-03T13:49
2023-07-03T14:12
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Старший офицер Закарпатского военкомата в нетрезвом состоянии избил супругу военнослужащего ВСУ в Ужгороде на западе Украины, сообщило издание "Страна.ua"."В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину на улице", — говорится в публикации в Telegram-канале издания. Как отмечается, пострадавшая Татьяна Новак опубликовала в соцсетях фотографии со следами побоев. По данным журналистов, между сотрудником военкомата и супругом пострадавшей 25 июня произошла перепалка в магазине. Офицер не ограничился беседой и набросился на Татьяну со спины, когда она уже вышла из магазина и стояла на остановке. Нападавшим оказался оперативный дежурный Закарпатского областного военкомата Константин Вари, в организме которого было выявлено 2,04 промилле алкоголя. "Открыто уголовное производство за преднамеренное легкое телесное повреждение. На следующий день из военкомата позвонили и предложили "решить все мирно". Сейчас сотрудник военкомата ушел в отпуск на неопределенный срок. Местные говорят, что мужчина не первый раз нападает на людей, в частности женщин, но люди его боятся и заявления не подают", — пишет Страна.ua.В МВД Украины заявили, что полиция проводит досудебное расследование, личность нападавшего установлена, его доставили в райотдел полиции, подтвержден факт алкогольного опьянения, проводятся экспертизы.
https://ria.ru/20230628/izbienie-1881000648.html
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в мире, украина, ужгород, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ужгород, Вооруженные силы Украины
На Украине пьяный сотрудник военкомата избил жену солдата ВСУ
"Страна.ua": в Ужгороде пьяный сотрудник Закарпатского военкомата избил жену солдата ВСУ
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Старший офицер Закарпатского военкомата в нетрезвом состоянии избил супругу военнослужащего ВСУ в Ужгороде на западе Украины, сообщило издание "Страна.ua"
.
"В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата избил женщину на улице", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.
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Как отмечается, пострадавшая Татьяна Новак опубликовала в соцсетях фотографии со следами побоев.
По данным журналистов, между сотрудником военкомата и супругом пострадавшей 25 июня произошла перепалка в магазине. Офицер не ограничился беседой и набросился на Татьяну со спины, когда она уже вышла из магазина и стояла на остановке. Нападавшим оказался оперативный дежурный Закарпатского областного военкомата Константин Вари, в организме которого было выявлено 2,04 промилле алкоголя.
"Открыто уголовное производство за преднамеренное легкое телесное повреждение. На следующий день из военкомата позвонили и предложили "решить все мирно". Сейчас сотрудник военкомата ушел в отпуск на неопределенный срок. Местные говорят, что мужчина не первый раз нападает на людей, в частности женщин, но люди его боятся и заявления не подают", — пишет Страна.ua.
В МВД Украины заявили, что полиция проводит досудебное расследование, личность нападавшего установлена, его доставили в райотдел полиции, подтвержден факт алкогольного опьянения, проводятся экспертизы.
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