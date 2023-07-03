https://ria.ru/20230703/unesco-1882010970.html

МИД России осудил процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО

МИД России осудил процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО - РИА Новости, 03.07.2023

МИД России осудил процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО

Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил, прежде всего, в части погашения... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:00

2023-07-03T20:00

2023-07-03T20:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

мария захарова

энтони блинкен

юнеско

одри азуле

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил, прежде всего, в части погашения Вашингтоном своей задолженности перед организацией, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил процедуры генконференции – без скрупулезной проработки всех связанных с этим ключевых вопросов, прежде всего, в части полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства. В начале июня генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила, что США официально уведомили организацию о возобновлении членства с июля. США решили восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его прекращении. Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале года заявлял, что у страны есть намерение вернуться в ЮНЕСКО. Он отмечал, что многие страны упрекали Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. По этой причине, добавлял Блинкен, после восстановления своего членства США намерены платить взносы вовремя. Как сообщали СМИ, план по возвращению США был согласован в результате длительных переговоров между госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США. В МИД РФ отмечали, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, однако оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить огромную задолженность в 612 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230702/yunesko-1881748813.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, мария захарова, энтони блинкен, юнеско, одри азуле