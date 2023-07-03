https://ria.ru/20230703/ukraine-1882001088.html

Минобороны Украины обжаловало решения Госаудитслужбы о нарушениях

Минобороны Украины обжаловало решения Госаудитслужбы о нарушениях - РИА Новости, 03.07.2023

Минобороны Украины обжаловало решения Госаудитслужбы о нарушениях

Минобороны Украины обжаловало в суде выводы Государственной аудиторской службы о нарушениях в ведомстве, заявил в интервью в понедельник министр обороны страны... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:09

2023-07-03T19:09

2023-07-03T19:09

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Минобороны Украины обжаловало в суде выводы Государственной аудиторской службы о нарушениях в ведомстве, заявил в интервью в понедельник министр обороны страны Алексей Резников. В начале июня глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила, что во время аудита в министерстве обороны Украины было зафиксировано большое количество нарушений, акт проверки засекречен. "Сейчас мы имеем именно такую ситуацию, когда абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу", - приводит слова Резникова Forbes.ua. По информации Forbes.ua, государственная аудиторская служба Украины по результатам проверки минобороны нашла нарушений на 2,5 миллиарда гривен (почти 68 миллионов долларов), нарушением считается прибыль, которую получили частные и государственные компании, сотрудничая с оборонным ведомством. "Аудиторы провели большую работу, собрали много полезного материала, но в то же время кто–то пришел к "прорывному" мнению, что украинские поставщики минобороны и государственные, и частные, которые обеспечивают армию, не имеют права на прибыль. Вообще", - отметил Резников. Он пояснил, что возникла коллизия, в которой на стороне ведомства и бизнеса "гражданский и хозяйственный кодексы, ряд системообразующих законов относительно предпринимательства, основательный пакет подзаконных актов, а на другой стороне – формальная возможность найти зацепку в одном из постановлений правительства". По мнению Резникова, украинский бизнес, который обеспечивает армию, имеет право на прибыль. "Поэтому мы обжаловали подход госаудита в суде", - добавил Резников. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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в мире, украина, киев, алексей резников, андрей костин (банкир), богдан хмельницкий, черниговская область