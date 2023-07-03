Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольцев - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 03.07.2023 (обновлено: 19:50 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/ukraine-1881999408.html
На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольцев
На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольцев - РИА Новости, 03.07.2023
На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольцев
МВД Украины в своем Telegram-канале сообщило, что задержало группу, совершавшую разбойные нападения на подконтрольной Украине территории Херсонской области под... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:01
2023-07-03T19:50
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860849103_780:129:2772:1250_1920x0_80_0_0_9bff3fd3c4c94206ee4a0403006d207e.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МВД Украины в своем Telegram-канале сообщило, что задержало группу, совершавшую разбойные нападения на подконтрольной Украине территории Херсонской области под видом добровольческого формирования. "Полицейские задержали организованную группу из 12 участников, которая под видом добровольческого формирования совершала преступления на территории Херсонской области. Участники группы совершали разбойные нападения на дома граждан: проникали в дома, угрожали и завладевали имуществом", — говорится в сообщении.По информации министерства, во время обысков у членов группы изъяты 27 единиц различного вида оружия, более 3,5 тысячи патронов, похищенное имущество. "Подозреваемые задержаны. Организатору и другим сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Суд избрал меры пресечения: шесть участников группировки помещены в условия следственного изолятора, еще шесть находятся под круглосуточным домашним арестом", — добавили в МВД. На Украине с началом спецоперации России начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких формирований входят заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
https://ria.ru/20230703/arest-1881995781.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860849103_946:99:2627:1360_1920x0_80_0_0_58eba30db28be6833a52eff1985cfcac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, херсонская область , россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Россия, В мире
На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольцев

На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольческого формирования

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили украинской полиции
Автомобили украинской полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Автомобили украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МВД Украины в своем Telegram-канале сообщило, что задержало группу, совершавшую разбойные нападения на подконтрольной Украине территории Херсонской области под видом добровольческого формирования.
"Полицейские задержали организованную группу из 12 участников, которая под видом добровольческого формирования совершала преступления на территории Херсонской области. Участники группы совершали разбойные нападения на дома граждан: проникали в дома, угрожали и завладевали имуществом", — говорится в сообщении.
По информации министерства, во время обысков у членов группы изъяты 27 единиц различного вида оружия, более 3,5 тысячи патронов, похищенное имущество. "Подозреваемые задержаны. Организатору и другим сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Суд избрал меры пресечения: шесть участников группировки помещены в условия следственного изолятора, еще шесть находятся под круглосуточным домашним арестом", — добавили в МВД.
На Украине с началом спецоперации России начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких формирований входят заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
СМИ: на Украине арестовали подозреваемого в мошенничестве депутата Рады
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала