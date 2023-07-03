https://ria.ru/20230703/ukraine-1881999408.html

На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольцев

На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольцев - РИА Новости, 03.07.2023

На Украине задержали группу, нападавшую на людей под видом добровольцев

МВД Украины в своем Telegram-канале сообщило, что задержало группу, совершавшую разбойные нападения на подконтрольной Украине территории Херсонской области под... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:01

2023-07-03T19:01

2023-07-03T19:50

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

россия

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. МВД Украины в своем Telegram-канале сообщило, что задержало группу, совершавшую разбойные нападения на подконтрольной Украине территории Херсонской области под видом добровольческого формирования. "Полицейские задержали организованную группу из 12 участников, которая под видом добровольческого формирования совершала преступления на территории Херсонской области. Участники группы совершали разбойные нападения на дома граждан: проникали в дома, угрожали и завладевали имуществом", — говорится в сообщении.По информации министерства, во время обысков у членов группы изъяты 27 единиц различного вида оружия, более 3,5 тысячи патронов, похищенное имущество. "Подозреваемые задержаны. Организатору и другим сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Суд избрал меры пресечения: шесть участников группировки помещены в условия следственного изолятора, еще шесть находятся под круглосуточным домашним арестом", — добавили в МВД. На Украине с началом спецоперации России начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких формирований входят заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.

https://ria.ru/20230703/arest-1881995781.html

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украина, херсонская область , россия, в мире