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Шольц и Зеленский обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/ukraina-1882011336.html
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию на Украине
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.07.2023
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с Владимиром Зеленским политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:02
2023-07-03T20:02
специальная военная операция на украине
украина
германия
владимир зеленский
олаф шольц
сергей лавров
нато
россия
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с Владимиром Зеленским политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. "Канцлер Шольц сегодня говорил по телефону с президентом Украины Зеленским и обменялся с ним мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации на Украине", - говорится в сообщении. Отмечается также, что стороны призвали к продлению зерновой сделки после 17 июля. Кроме того, Зеленский поблагодарил правительство Германии за военную поддержку, в особенности за усиление противовоздушной обороны и артиллерии Украины. Канцлер подтвердил свою солидарность с Украиной и заявил, что Германия продолжит оказывать ей поддержку, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами. Стороны также договорились оставаться в тесном контакте. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230703/sholts-1881930623.html
https://ria.ru/20230629/konflikt-1881126394.html
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украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц, сергей лавров, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО, Россия
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию на Украине

Шольц обсудил с Зеленским политическую, гуманитарную и военную ситуацию на Украине

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с Владимиром Зеленским политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Канцлер Шольц сегодня говорил по телефону с президентом Украины Зеленским и обменялся с ним мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации на Украине", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что стороны призвали к продлению зерновой сделки после 17 июля.
Кроме того, Зеленский поблагодарил правительство Германии за военную поддержку, в особенности за усиление противовоздушной обороны и артиллерии Украины.
Канцлер подтвердил свою солидарность с Украиной и заявил, что Германия продолжит оказывать ей поддержку, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами. Стороны также договорились оставаться в тесном контакте.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцСергей ЛавровНАТОРоссия
 
 
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