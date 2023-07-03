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На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой убийством - РИА Новости, 03.07.2023
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Религия
 
21:00 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/ugrozy-1882019104.html
На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой убийством
На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой убийством - РИА Новости, 03.07.2023
На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой убийством
Неизвестные оставили на ограде храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области надпись с обещанием убить "московских попов",... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:00
2023-07-03T21:00
религия
украина
хмельницкая область
россия
михаил подоляк
владимир зеленский
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестные оставили на ограде храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области надпись с обещанием убить "московских попов", настоятель обратился с заявлением в полицию, сообщили в УПЦ. "В городе Красилове Хмельницкой области неизвестные 27 июня на ограде храма Рождества Христова оставили надпись: "Вырежем всех московских попов", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале со ссылкой на Хмельницкую епархию. В епархии подчеркнули, что на Украине нет "московских попов", есть украинцы. "Настоятель храма Рождества Христова протоиерей Петр Коваль обратился в Национальную полицию с заявлением о защите своих прав, открытии уголовного производства, проведении расследования уголовных правонарушений, прекращении произвола на религиозной почве, восстановлении и обеспечении законности", – сообщили в епархии. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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украина, хмельницкая область, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой убийством

В Хмельницкой области Украины на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой убийством

© Фото : УПЦНадпись с обещанием убить "московских попов" на ограде храма УПЦ в Хмельницкой области
Надпись с обещанием убить московских попов на ограде храма УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : УПЦ
Надпись с обещанием убить "московских попов" на ограде храма УПЦ в Хмельницкой области
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестные оставили на ограде храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области надпись с обещанием убить "московских попов", настоятель обратился с заявлением в полицию, сообщили в УПЦ.
"В городе Красилове Хмельницкой области неизвестные 27 июня на ограде храма Рождества Христова оставили надпись: "Вырежем всех московских попов", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале со ссылкой на Хмельницкую епархию.
В епархии подчеркнули, что на Украине нет "московских попов", есть украинцы.
"Настоятель храма Рождества Христова протоиерей Петр Коваль обратился в Национальную полицию с заявлением о защите своих прав, открытии уголовного производства, проведении расследования уголовных правонарушений, прекращении произвола на религиозной почве, восстановлении и обеспечении законности", – сообщили в епархии.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих.
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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РелигияУкраинаХмельницкая областьРоссияМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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