На Украине на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой убийством
В Хмельницкой области Украины на ограде храма УПЦ оставили надпись с угрозой убийством
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Неизвестные оставили на ограде храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области надпись с обещанием убить "московских попов", настоятель обратился с заявлением в полицию, сообщили в УПЦ.
"В городе Красилове Хмельницкой области неизвестные 27 июня на ограде храма Рождества Христова оставили надпись: "Вырежем всех московских попов", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале со ссылкой на Хмельницкую епархию.
В епархии подчеркнули, что на Украине нет "московских попов", есть украинцы.
"Настоятель храма Рождества Христова протоиерей Петр Коваль обратился в Национальную полицию с заявлением о защите своих прав, открытии уголовного производства, проведении расследования уголовных правонарушений, прекращении произвола на религиозной почве, восстановлении и обеспечении законности", – сообщили в епархии.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ. При поддержке властей ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих.
На фоне гонений на УПЦ со стороны украинских властей и раскольников собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.