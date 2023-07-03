Индонезия может отказаться от российских удобрений, пишут СМИ
Detik: Индонезия может отказаться от российских удобрений из-за сложностей в логистике
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Национальная группа производства удобрений Индонезии PT Pupuk Indonesia (Persero) допустила, что может отказаться от импорта российской продукции из-за сложностей в логистике и обратиться вместо этого к Ближнему Востоку, сообщает индонезийский портал Detik.
"Этот шаг был связан с последствиями российско-украинского конфликта, который сделал поставки (российского - ред.) сырья для удобрений нестабильными", - заявил вице-президент Pupuk Indonesia по маркетинговым операциям Гатоет Гембиро Ноегрохо.
По его словам, чтобы предотвратить нехватку сырья для внутреннего производства удобрений, компания оценивает варианты из Марокко, Иордании и Египта. Индонезия также рассматривает сырье из соседних стран, таких как Вьетнам, Лаос и Мьянма. Ноегрохо пояснил, что такая диверсификация необходима для большей стабильности производства удобрений.
"До сих пор мы получали калий из Канады, России, Беларуси и Иордании. Но мы также изучаем возможность сотрудничества с другими странами-производителями калия, такими как Лаос, чтобы поставки сырья для поддержания национальной продовольственной безопасности были устойчивыми", - пояснил вице-президент компании.
В 2022 году президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и продовольственных товаров.