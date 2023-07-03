https://ria.ru/20230703/udobreniya-1881856327.html

Индонезия может отказаться от российских удобрений, пишут СМИ

Индонезия может отказаться от российских удобрений, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023

Индонезия может отказаться от российских удобрений, пишут СМИ

Национальная группа производства удобрений Индонезии PT Pupuk Indonesia (Persero) допустила, что может отказаться от импорта российской продукции из-за... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:07

2023-07-03T11:07

2023-07-03T11:07

экономика

индонезия

россия

иордания

владимир путин

джоко видодо

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Национальная группа производства удобрений Индонезии PT Pupuk Indonesia (Persero) допустила, что может отказаться от импорта российской продукции из-за сложностей в логистике и обратиться вместо этого к Ближнему Востоку, сообщает индонезийский портал Detik. "Этот шаг был связан с последствиями российско-украинского конфликта, который сделал поставки (российского - ред.) сырья для удобрений нестабильными", - заявил вице-президент Pupuk Indonesia по маркетинговым операциям Гатоет Гембиро Ноегрохо. По его словам, чтобы предотвратить нехватку сырья для внутреннего производства удобрений, компания оценивает варианты из Марокко, Иордании и Египта. Индонезия также рассматривает сырье из соседних стран, таких как Вьетнам, Лаос и Мьянма. Ноегрохо пояснил, что такая диверсификация необходима для большей стабильности производства удобрений. "До сих пор мы получали калий из Канады, России, Беларуси и Иордании. Но мы также изучаем возможность сотрудничества с другими странами-производителями калия, такими как Лаос, чтобы поставки сырья для поддержания национальной продовольственной безопасности были устойчивыми", - пояснил вице-президент компании. В 2022 году президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и продовольственных товаров.

https://ria.ru/20230614/udobreniya-1878066921.html

индонезия

россия

иордания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, индонезия, россия, иордания, владимир путин, джоко видодо