Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/uchastki-1881547939.html
Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы
Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы - РИА Новости, 03.07.2023
Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы
Комплексное развитие территории (КРТ) четырех неэффективно используемых участков, включая три бывших промзоны, проведут городские операторы, сообщил заммэра по... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:10
2023-07-03T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_0:184:1800:1198_1920x0_80_0_0_9d156436533c08f23df79548d4ec9c24.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) четырех неэффективно используемых участков, включая три бывших промзоны, проведут городские операторы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Общая площадь реорганизуемых участков - более 35 гектаров: это три участка бывших промзон "Черемушки", "Соколиная Гора", "Донские улицы" и неэффективно используемая территория на Дмитровском шоссе. Суммарный объем вложений в развитие всех площадок превысит 73 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 2,6 миллиарда рублей. По итогам реализации проектов будет создано около 8 тысяч новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов уточнил, что участки промзон "Соколиная Гора" и "Черемушки" будет развивать казенное предприятие "Управление гражданского строительства", участок промзоны "Донские улицы" - Московский фонд реновации жилой застройки, а территорию на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе - казенное предприятие "Комплексное развитие территории". При этом на реорганизацию участков "Черемушки" и "Донские улицы" операторам отпущено 5 лет, на участок в районе Дмитровского шоссе — 6 лет, на участок "Соколиная Гора" - восемь лет.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в настоящее время неэффективные участки занимают склады, устаревшие здания и технические помещения. На их месте возведут жилье по программе реновации, свыше 800 тысяч квадратных метров производственных и деловых объектов, а также четыре образовательных комплекса, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр.
https://ria.ru/20221212/reorganizatsiya-1837630504.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590407_203:0:1800:1198_1920x0_80_0_0_47305fd3b57bac29a5e592d841bab355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) четырех неэффективно используемых участков, включая три бывших промзоны, проведут городские операторы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Общая площадь реорганизуемых участков - более 35 гектаров: это три участка бывших промзон "Черемушки", "Соколиная Гора", "Донские улицы" и неэффективно используемая территория на Дмитровском шоссе. Суммарный объем вложений в развитие всех площадок превысит 73 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 2,6 миллиарда рублей. По итогам реализации проектов будет создано около 8 тысяч новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов уточнил, что участки промзон "Соколиная Гора" и "Черемушки" будет развивать казенное предприятие "Управление гражданского строительства", участок промзоны "Донские улицы" - Московский фонд реновации жилой застройки, а территорию на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе - казенное предприятие "Комплексное развитие территории". При этом на реорганизацию участков "Черемушки" и "Донские улицы" операторам отпущено 5 лет, на участок в районе Дмитровского шоссе — 6 лет, на участок "Соколиная Гора" - восемь лет.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в настоящее время неэффективные участки занимают склады, устаревшие здания и технические помещения. На их месте возведут жилье по программе реновации, свыше 800 тысяч квадратных метров производственных и деловых объектов, а также четыре образовательных комплекса, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Ефимов: в реорганизацию Москворечье-Сабурово вложат почти 15 млрд рублей
12 декабря 2022, 10:10
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала