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Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы
Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы - РИА Новости, 03.07.2023
Ефимов: четыре неэффективно используемых участка будут реорганизованы
Комплексное развитие территории (КРТ) четырех неэффективно используемых участков, включая три бывших промзоны, проведут городские операторы, сообщил заммэра по... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:10
2023-07-03T09:10
2023-07-03T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) четырех неэффективно используемых участков, включая три бывших промзоны, проведут городские операторы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Общая площадь реорганизуемых участков - более 35 гектаров: это три участка бывших промзон "Черемушки", "Соколиная Гора", "Донские улицы" и неэффективно используемая территория на Дмитровском шоссе. Суммарный объем вложений в развитие всех площадок превысит 73 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 2,6 миллиарда рублей. По итогам реализации проектов будет создано около 8 тысяч новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов уточнил, что участки промзон "Соколиная Гора" и "Черемушки" будет развивать казенное предприятие "Управление гражданского строительства", участок промзоны "Донские улицы" - Московский фонд реновации жилой застройки, а территорию на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе - казенное предприятие "Комплексное развитие территории". При этом на реорганизацию участков "Черемушки" и "Донские улицы" операторам отпущено 5 лет, на участок в районе Дмитровского шоссе — 6 лет, на участок "Соколиная Гора" - восемь лет.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в настоящее время неэффективные участки занимают склады, устаревшие здания и технические помещения. На их месте возведут жилье по программе реновации, свыше 800 тысяч квадратных метров производственных и деловых объектов, а также четыре образовательных комплекса, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр.
https://ria.ru/20221212/reorganizatsiya-1837630504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) четырех неэффективно используемых участков, включая три бывших промзоны, проведут городские операторы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Общая площадь реорганизуемых участков - более 35 гектаров: это три участка бывших промзон "Черемушки", "Соколиная Гора", "Донские улицы" и неэффективно используемая территория на Дмитровском шоссе. Суммарный объем вложений в развитие всех площадок превысит 73 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 2,6 миллиарда рублей. По итогам реализации проектов будет создано около 8 тысяч новых рабочих мест", – отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов уточнил, что участки промзон "Соколиная Гора" и "Черемушки" будет развивать казенное предприятие "Управление гражданского строительства", участок промзоны "Донские улицы" - Московский фонд реновации жилой застройки, а территорию на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе - казенное предприятие "Комплексное развитие территории". При этом на реорганизацию участков "Черемушки" и "Донские улицы" операторам отпущено 5 лет, на участок в районе Дмитровского шоссе — 6 лет, на участок "Соколиная Гора" - восемь лет.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, в настоящее время неэффективные участки занимают склады, устаревшие здания и технические помещения. На их месте возведут жилье по программе реновации, свыше 800 тысяч квадратных метров производственных и деловых объектов, а также четыре образовательных комплекса, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр.
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