https://ria.ru/20230703/tsentrobank-1881800427.html

Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран

Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран - РИА Новости, 03.07.2023

Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран

Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран уже в этом году, рассказала в интервью газете "Известия" директор департамента национальной... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T00:37

2023-07-03T00:37

2023-07-03T06:02

экономика

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куба

турция

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран уже в этом году, рассказала в интервью газете "Известия" директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина."Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах — вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", — отметила Бакина.При этом, по ее словам, и рынок самостоятельно двигается в этом направлении."Это касается Турции. Там такая возможность уже есть", — отмечает Бакина. =Уверенно карта "Мир" внедряется на Кубу, добавила собеседница газеты."Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно", — сказала Бакина. Также она отметил активное развитие использования СБП для международных расчетов. Бакина признала, что операций пока не так много, как хотелось бы, но процесс идет. Например, в мае их прошло в два раза больше, чем в апреле.Она отметила, что пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну. Сегодня уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием 15 зарубежных банков-партнеров из трех стран, заключила собеседница издания.

https://ria.ru/20230620/venesuela-1879264799.html

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

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экономика, технологии, куба, турция, россия, центральный банк рф (цб рф)