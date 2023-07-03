Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран
Центробанк планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году
Карты "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран уже в этом году, рассказала в интервью газете "Известия" директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
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"Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах — вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", — отметила Бакина.
При этом, по ее словам, и рынок самостоятельно двигается в этом направлении.
"Это касается Турции. Там такая возможность уже есть", — отмечает Бакина. =
Уверенно карта "Мир" внедряется на Кубу, добавила собеседница газеты.
"Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно", — сказала Бакина.
Также она отметил активное развитие использования СБП для международных расчетов. Бакина признала, что операций пока не так много, как хотелось бы, но процесс идет. Например, в мае их прошло в два раза больше, чем в апреле.
Она отметила, что пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну. Сегодня уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием 15 зарубежных банков-партнеров из трех стран, заключила собеседница издания.