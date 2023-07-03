Рейтинг@Mail.ru
Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 03.07.2023 (обновлено: 06:02 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/tsentrobank-1881800427.html
Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран
Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран - РИА Новости, 03.07.2023
Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран
Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран уже в этом году, рассказала в интервью газете "Известия" директор департамента национальной... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T00:37
2023-07-03T06:02
экономика
технологии
куба
турция
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e99084c4123d5471fdff58f6da0c4f8d.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран уже в этом году, рассказала в интервью газете "Известия" директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.&quot;Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта &quot;Мир&quot;. В наших планах — вывести карты &quot;Мир&quot; в пять-шесть новых стран в 2023 году&quot;, — отметила Бакина.При этом, по ее словам, и рынок самостоятельно двигается в этом направлении."Это касается Турции. Там такая возможность уже есть", — отмечает Бакина. =Уверенно карта "Мир" внедряется на Кубу, добавила собеседница газеты."Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно", — сказала Бакина. Также она отметил активное развитие использования СБП для международных расчетов. Бакина признала, что операций пока не так много, как хотелось бы, но процесс идет. Например, в мае их прошло в два раза больше, чем в апреле.Она отметила, что пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну. Сегодня уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием 15 зарубежных банков-партнеров из трех стран, заключила собеседница издания.
https://ria.ru/20230620/venesuela-1879264799.html
https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html
куба
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_2f1648772067403464f851831397b23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, куба, турция, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Куба, Турция, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран

Центробанк планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Карты "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Банк России планирует вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран уже в этом году, рассказала в интервью газете "Известия" директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
«

"Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах — вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", — отметила Бакина.

При этом, по ее словам, и рынок самостоятельно двигается в этом направлении.
"Это касается Турции. Там такая возможность уже есть", — отмечает Бакина. =
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Мадуро связал внедрение карт "Мир" с созданием новой глобальной системы
20 июня, 04:50
Уверенно карта "Мир" внедряется на Кубу, добавила собеседница газеты.
"Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно", — сказала Бакина.
Также она отметил активное развитие использования СБП для международных расчетов. Бакина признала, что операций пока не так много, как хотелось бы, но процесс идет. Например, в мае их прошло в два раза больше, чем в апреле.
Она отметила, что пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну. Сегодня уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием 15 зарубежных банков-партнеров из трех стран, заключила собеседница издания.
Карта Мир банка Тинькофф с изображением картины Демон сидящий Михаила Врубеля - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои
21 марта, 08:00
 
ЭкономикаТехнологииКубаТурцияРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала