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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 03.07.2023 (обновлено: 11:37 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/sumy-1881855396.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В украинском городе Сумы прогремели взрывы, сообщает в Telegrаm телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:02
2023-07-03T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В украинском городе Сумы прогремели взрывы, сообщает в Telegrаm телеканал "Общественное". "В Сумах слышны взрывы", — говорится в публикации.В 10:51 в Сумской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте министерства цифровой трансформации.Подробностей и официальной информации относительно взрывов пока не поступало.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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сумы
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в мире, сумы, украина, сумская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Сумах слышатся взрывы

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В украинском городе Сумы прогремели взрывы, сообщает в Telegrаm телеканал "Общественное".
"В Сумах слышны взрывы", — говорится в публикации.
В 10:51 в Сумской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте министерства цифровой трансформации.
Подробностей и официальной информации относительно взрывов пока не поступало.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаСумская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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