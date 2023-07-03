https://ria.ru/20230703/sumy-1881855396.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В украинском городе Сумы прогремели взрывы, сообщает в Telegrаm телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:02
2023-07-03T11:02
2023-07-03T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В украинском городе Сумы прогремели взрывы, сообщает в Telegrаm телеканал "Общественное". "В Сумах слышны взрывы", — говорится в публикации.В 10:51 в Сумской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте министерства цифровой трансформации.Подробностей и официальной информации относительно взрывов пока не поступало.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230702/vzryvy-1881707200.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, сумская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Сумах слышатся взрывы