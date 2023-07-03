https://ria.ru/20230703/sumy-1881855396.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

В украинском городе Сумы прогремели взрывы, сообщает в Telegrаm телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:02

2023-07-03T11:02

2023-07-03T11:37

специальная военная операция на украине

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сумы

украина

сумская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В украинском городе Сумы прогремели взрывы, сообщает в Telegrаm телеканал "Общественное". "В Сумах слышны взрывы", — говорится в публикации.В 10:51 в Сумской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте министерства цифровой трансформации.Подробностей и официальной информации относительно взрывов пока не поступало.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230702/vzryvy-1881707200.html

сумы

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сумы, украина, сумская область, ситуация в днр и лнр