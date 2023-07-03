https://ria.ru/20230703/sudan-1881813424.html

Судан интересуется военно-техническим сотрудничеством с Россией

Судан интересуется военно-техническим сотрудничеством с Россией - РИА Новости, 03.07.2023

Судан интересуется военно-техническим сотрудничеством с Россией

Судан заинтересован в закупках российских самолетов и развитии военно-технического сотрудничества в целом, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:11

2023-07-03T07:11

2023-07-03T07:13

судан

россия

марьям аль-махди

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Судан заинтересован в закупках российских самолетов и развитии военно-технического сотрудничества в целом, заявил РИА Новости заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар. "Это (интерес Хартума к развитию ВТС с Москвой – ред.) само собой разумеется, потому что у Судана со времен установления независимости есть протоколы о военном сотрудничестве с Россией", - сказал Агар. Он напомнил, что пилотов суданской авиации готовят в России, также в РФ обучают суданских военных. Продолжается и техническая поддержка уже купленной республикой техники в рамках существующих протоколов, подчеркнул Агар. "Россия и Судан связаны экономическими отношениями, включающими в том числе и этот военный арсенал. Так что оно (сотрудничество в ВТС - ред.) продолжится, и нет необходимости в том, чтобы обсуждать его отдельно (в рамках данного визита - ред.)", - добавил он. Агар подчеркнул, что его нынешний визит в Россию со стратегическими отношениями стран никак не связан - они уже установлены и существуют. Ранее Агар на прошедшей в пресс-центре "Россия сегодня" пресс-конференции по итогам своего визита в Россию заявил, что делегация из Хартума на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым не просила помощи в сфере ВТС, а военные вопросы будут обсуждаться после завершения конфликта в стране. Посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж в марте 2023 года, до начала конфликта в стране, оценивал сотрудничество РФ и Судана в сфере ВТС как положительное. В июле 2021 года тогдашняя глава МИД Судана Марьям аль-Махди сообщала РИА Новости, что Судан заинтересован в военной помощи России и совместном развитии инфраструктуры.

https://ria.ru/20230703/sudan-1881813285.html

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судан, россия, марьям аль-махди, в мире