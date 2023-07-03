https://ria.ru/20230703/sudan-1881813285.html
Судан приветствует участие России в переговорах по кризису
Судан приветствует участие России в переговорах по кризису - РИА Новости, 03.07.2023
Судан приветствует участие России в переговорах по кризису
Судан приветствует участие России в переговорах по решению кризиса в стране, ее присутствие важно, заявил РИА Новости заместитель председателя переходного... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T07:07
2023-07-03T07:07
2023-07-03T07:07
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Судан приветствует участие России в переговорах по решению кризиса в стране, ее присутствие важно, заявил РИА Новости заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар. "Мы приветствуем участие России в любых переговорах. Россия не навязывала какую-то конкретную реальность и не задавала конкретную дорожную карту, но для нас присутствие России на любых переговорах и в любых инициативах, которые происходят, важно, и ее участие может проявляться по-разному, не обязательно напрямую в инициативах", - сказал Агар. Он отметил, что Россия уже потратила 40 миллионов долларов на гуманитарные цели в контексте Судана, что указывает на то, что РФ "рядом с Суданом" и ее присутствие важно. Обсуждение дальнейшей помощи России Судану также идет, добавил Агар. "Мы обсуждаем гуманитарное содействие, независимо от того, будут это деньги или зерно, или медикаменты. Это решение российского правительства, и оно зависит только от их возможностей", - отметил зампред переходного совета. Ранее Агар в рамках пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня" сообщил, что во время визита в Москву и встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым делегация Судана запросила у России помощь в разрешении конфликта. С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались 6 мая.
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в мире, россия, москва, судан, сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Судан, Сергей Лавров
Судан приветствует участие России в переговорах по кризису
Зампред суверенного совета поддержал участие России в переговорах по решению кризиса
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Судан приветствует участие России в переговорах по решению кризиса в стране, ее присутствие важно, заявил РИА Новости заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар.
«
"Мы приветствуем участие России в любых переговорах. Россия не навязывала какую-то конкретную реальность и не задавала конкретную дорожную карту, но для нас присутствие России на любых переговорах и в любых инициативах, которые происходят, важно, и ее участие может проявляться по-разному, не обязательно напрямую в инициативах", - сказал Агар.
Он отметил, что Россия уже потратила 40 миллионов долларов на гуманитарные цели в контексте Судана, что указывает на то, что РФ "рядом с Суданом" и ее присутствие важно. Обсуждение дальнейшей помощи России Судану также идет, добавил Агар.
"Мы обсуждаем гуманитарное содействие, независимо от того, будут это деньги или зерно, или медикаменты. Это решение российского правительства, и оно зависит только от их возможностей", - отметил зампред переходного совета.
Ранее Агар в рамках пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня" сообщил, что во время визита в Москву
и встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
делегация Судана запросила у России помощь в разрешении конфликта.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР
) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде
, которые начались 6 мая.
Делегация Судана на встрече с Лавровым попросила помощи у России